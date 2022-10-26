ЭЛСИ вручила награды лучшим журналистам

Фото: конкурс «Сибирь.ПРО»

По результатам отбора в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» компания выбрала победителей в номинации «Горный ПРОФиль».

В церемонии награждения приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, член Совета Федерации РФ Александр Карелин, представители партнёров конкурса и сибирских СМИ.

В рамках сотрудничества конкурса компания ЭЛСИ стала учредителем номинации о горном деле и шахтерской славе, которая в этом году отмечает пятилетний юбилей.

На церемонии награждения операционный директор ЭЛСИ СИБИРЬ Сергей Бурцев подчеркнул важность угледобывающей отрасли для развития сибирского региона. «Угледобыча — это не только цифровые технологии, производственные показатели, большие экскаваторы и самосвалы. Номинация "Горный ПРОфиль" прежде всего про людей. Про их профессионализмом и героизмом». Сергей Бурцев поздравил победителей и пожелал журналистам новых свершений, достижения небывалых высот в профессии.

Победителями в номинации стали журналисты из Кемеровской области. Серия работ о шахтёрских подвигах и особенностях профессии горноспасателя принесла победу корреспонденту информационного агентства ТАСС Марии Пименовой. Лучшим журналистом электронного СМИ стала Юлия Трифонова (телеканал «Десятка»). Ее проект «Другие роли» показывает важность поддержки коллектива и значимость профессионализма в каждом деле, будь то работа в шахте или на сцене театра.

Для справки: Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО. За эти годы в нём приняли участие более 650 средств массовой информации и свыше четырех тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств.