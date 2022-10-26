Глава СКР Бастрыкин рассказал о помощи детям из ЛНР и ДНР

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Вопрос о том, какая помощь будет оказана детям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, обсудили на координационном совете Следственного комитета РФ.

Кроме представителей Следственного комитета России в заседании также приняли участие сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Минздрава, а также чиновники от различных организаций соцзащиты, в том числе в ЛНР и ДНР.

Заседание координационного совета открыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он сообщил, что против преступлений, совершённых киевским режимом, возбуждено порядка 2 тысяч дел. Рассказал глава ведомства и о том, какая помощь оказана пострадавшим.

«Под шефство Следственного комитета взяты Республиканский детский травматологический центр Донецка, Республиканская детская клиническая больница Луганска, Луганский дом ребенка. Офицеры СК России делают все возможное для оказания содействия пострадавшим. Например, 6 тонн гуманитарной помощи было отправлено детям Донбасса и военнослужащим Минобороны в рамках автопробега «От Кузбасса до Донбасса», организованного по инициативе СК России, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. -

Кроме того, глава Следственного комитета отметил, что с февраля по октябрь 2022 года ведомством совместно с Минобороны РФ эвакуированы 253 несовершеннолетних (в том числе детей-сирот — 121). Все нуждающиеся обеспечены медицинской помощью, направлены на реабилитационный отдых, устроены на обучение в образовательные организации СК России».

Также Александр Бастрыкин сообщил, как работают гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Всем эвакуированным несовершеннолетним будет оказана всесторонняя психологическая и медицинская помощь, а на местах с ними будут работать педагоги и профильные специалисты.

«В завершение участники заседания отметили, что сегодняшняя внешнеполитическая ситуация ставит новые задачи, игнорировать которые нельзя. Важна жизнь каждого ребенка. В этой связи все присутствующие единогласно выразили готовность участвовать в решении вопросов оказания помощи детям. По итогам заседания был выработан ряд конкретных предложений, направленных на защиту прав, жизни и здоровья детей, пострадавших от действий киевского режима, предложены меры по оптимизации механизма взаимодействия всех ведомств в ходе осуществления этой задачи. А.И. Бастрыкин дал ряд поручений подчиненным по всем озвученным вопросам», — добавили в СУ СКР.

Напомним, в конце прошлой недели в Новосибирск прибыли более полутысячи беженцев из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 102 из них – это несовершеннолетние.