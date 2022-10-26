Губернатор НСО Травников заявил об окончании частичной мобилизации до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе завершился до конца октября.

Частичная мобилизация в Новосибирской области может завершиться до конца недели. Об этом в ходе спецвыпуска "Вести Новосибирск" заявил губернатор Андрей Травников 26 октября.

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"Если говорить строгим юридическим языком, то частичная полностью завершится тогда, когда будет издан соответствующий указ президента. Кроме этого есть задание на призыв, в соответствии которым мы действуем. Исходя из этого задания могу сказать, что задание по частичной мобилизации мы сможем выполнить до конца этой недели", — сказал Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, первый эшелон с мобилизованными из Новосибирской области отправился в зону СВО 21 октября. Бойцов проводил губернатор Андрей Травников.

«Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области», — пообещал губернатор.

22 октября проводить героев на вокзал пришел мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

Напомним, в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки. Мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.