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Губернатор НСО Травников заявил об окончании частичной мобилизации до конца недели

Фото Губернатор НСО Травников заявил об окончании частичной мобилизации до конца недели
Фото Губернатор НСО Травников заявил об окончании частичной мобилизации до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе завершился до конца октября.

Частичная мобилизация в Новосибирской области может завершиться до конца недели. Об этом в ходе спецвыпуска "Вести Новосибирск" заявил губернатор Андрей Травников 26 октября.

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"Если говорить строгим юридическим языком, то частичная полностью завершится тогда, когда будет издан соответствующий указ президента. Кроме этого есть задание на призыв, в соответствии которым мы действуем. Исходя из этого задания могу сказать, что задание по частичной мобилизации мы сможем выполнить до конца этой недели", — сказал Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, первый эшелон с мобилизованными из Новосибирской области отправился в зону СВО 21 октября. Бойцов проводил губернатор Андрей Травников.

«Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области», — пообещал губернатор.

22 октября проводить героев на вокзал пришел мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

Напомним, в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки. Мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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