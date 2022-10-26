Губернатор Травников расскажет о мобилизации в Новосибирской области - онлайн трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире ответит на вопросы о ходе частичной мобилизации в регионе.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в студии "Вести Новосибирск" расскажет о частичной мобилизации в регионе. Прямой эфир с участием губернатора пройдет в среду, 26 октября, в 9.00.

Ранее Андрей Травников назвал сроки завершения частичной мобилизации в Новосибирской области.

По его словам, основной этап мобилизационных мероприятий будет закончен к концу октября.

"Основной объем задания по частичной мобилизации регион выполнил", — сказал глава субъекта.

При этом работа с подлежащими мобилизации граждан продолжается.

Отметим, что в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки после отправки эшелонов мобилизованных в зону СВО. Как объяснили в военном ведомстве уточнили, что мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.