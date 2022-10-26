Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка

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Сразу пять категорий пожилых граждан могут рассчитывать на прибавку к пенсионной выплате в ноябре 2022 года. В материале Сиб.фм рассказываем, кому положена и сколько прибавят.

Пенсионеры гражданской авиации

С 1 ноября будет пересчитан размер доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Получить ее смогут те пенсионеры, у которых есть соответствующая выслуга в должности члена летного экипажа. Для мужчин это не менее 25 лет, а для женщин не менее 20 лет. Если сотрудник оставил должность по состоянию здоровья, то для получения доплаты к пенсии потребуется стаж не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получат около 50 тысяч авиаторов, и размер ее в среднем составит 21,2 тыс. рублей. Однако величина доплаты для каждого пожилого гражданина будет индивидуальной, так как она зависит от отношения суммы взносов, пеней и штрафов в ПФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данной категории лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат.

Пенсионеры угольной промышленности

На доплату к пенсии имеют право отдельные категории работников организаций угольной промышленности. Они перечислены в законе «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». В частности, это бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей. Назначение и возобновление выплаты доплаты к пенсии, а также перерасчет ее размера этим категориям производятся с 1 ноября, если заявление о назначении или возобновлении выплаты, а также перерасчете ее размера принято в период с 1 июля по 30 сентября.

Также, как и в случае с пенсионерами гражданской авиации, размер дополнительных выплат здесь определяется индивидуально. На новую выплату претендует более 35 тысяч бывших угольщиков, которые в среднем получат дополнительно около 5000 рублей, по данным ПФР.

Как считает экономист Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver, логично, что шахтеры и летчики имеют преимущественное право на доплату, так как это, пожалуй, самые опасные профессии на рынке труда.

«Их заслуги перед страной невозможно умалить. Создать благоприятные условия для вышедших на пенсию людей рискованных профессий – это важный гуманитарный триггер, лакмусовая бумажка, проявляющая уважение государства перед отважными людьми», – уверен Лобода.

Пенсионеры, заработавшие необходимый стаж на Крайнем Севере

Повышение пенсионных выплат с 1 ноября ждет и тех пенсионеров, которые к этой дате наработают 15 лет или 20 трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым. Корректировка будет производиться на соответствующий коэффициент. При этом таким пенсионерам также нужно иметь и определенное количество общего трудового стажа: 20 лет – для женщин, 25 – для мужчин. Данной категории граждан требуется подача заявления в ПФР для увеличения им пенсионных выплат.

Прибавки к страховой пенсии для людей, работавших много лет в районах с неблагоприятными климатическими условиями, выглядят логичными, считает главный аналитик TeleTrde Марк Гойхман. Ведь в таких местностях человек сильнее и быстрее «изнашивает» свой организм, там выше и текущие расходы в течение жизни.

«Выплата к пенсии увеличивается на 50%, если стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет на приравненных к ним территориях», – объяснил эксперт.

Пенсионеры, уволившиеся с работы три месяца назад

С 1 ноября планируется произвести перерасчет ежемесячных выплат тем пенсионерам, которые ранее работали, но в конце осени решили уволится. Повышение пенсии произойдет на четвертый месяц после увольнения пенсионера с работы, так как для перерасчета Пенсионному фонду требуется время. Однако ожидание индексации компенсируют специальной доплатой за три месяца. Дополнительные деньги перечислят пожилым россиянам вместе с очередной пенсией. В ноябре 2022 года новый размер пенсии смогут получить те пенсионеры, которые уволились с работы в июле. Им произведут перерасчет пенсии, а также начислят доплату за три месяца ожидания – август, сентябрь и октябрь. Примечательно, что если в последующем пенсионер снова устроится на работу, то его уже не смогут лишить индексации, а ежемесячная выплата и далее будет поступать в повышенном размере. Но все последующие повышения и индексации будут заморожены, пока пенсионер снова не уволится.

Пенсионеры, достигшие 80 лет

В ноябре прибавку получат те пенсионеры, которым в октябре 2022 года исполнилось 80 лет. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Таким образом, прибавка составит 7220 рублей 74 копейки. Кроме того, пенсионеры, у которых появились иждивенцы, например, родился ребенок либо супруг вышел на пенсию и пенсия у него меньше, также могут обратиться в ПФР с заявлением о повышении на треть фиксированной доплаты к пенсии.

По словам Марка Гойхмана, граждан России, достигших 80-летнего возраста – всего порядка 4% от населения страны. Соответственно, финансово поддержать их дополнительно – благородная цель.

«В силу возрастных проблем со здоровьем и, как правило, не простых жизненных обстоятельств, у них действительно, в среднем, меньше доходов и зачастую более высокие расходы по сравнению даже с более «молодыми» пенсионерами. Поэтому любая дополнительная индексация им необходима», – заявил специалист.

Ранее Сиб.фм писал о том, что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года. Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.

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