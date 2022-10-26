Как отдыхаем в ноябре 2022 года: график нерабочих дней в честь Дня народного единства 4 ноября

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В 2022 году Россия семнадцатый раз отметит праздник – День народного единства. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем.

Совсем скоро россияне отправятся на длинные выходные. Кроме стандартных субботы и воскресенья, будет еще один — 4 ноября, на который приходится ежегодный традиционный праздник – День народного единства.

В 2022 году торжество выпадает на пятницу, поэтому переноса не будет. Рабочий день в предшествующий четверг, 3 ноября, будет сокращенным на час. Суббота и воскресенье, 5 и 6 ноября соответственно, — календарные выходные. Всего же в ноябре предстоит 21 рабочий и 9 выходных дней.

Согласно данным синоптиков, 4 ноября столбики термометров покажут до -11 градусов. Снег ожидается во второй половине дня и вечером. В некоторых районах возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. А 5 ноября потеплеет до +3 градусов. Снега не ожидается, возможен кратковременный дождь.

Напомним, что День народного единства — российский государственный праздник. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Это событие положило конец периоду Смутного времени в России.

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