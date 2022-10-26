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экономика

Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней

Фото Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней
Фото Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней

Фото pixabay.com

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей. В том числе почти 750 млн были размещены в октябре после перезапуска на новых условиях в китайской валюте. Чаще всего клиенты размещают средства на срок до полугода.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, средний чек депозита с марта, когда был запущен в юанях, вырос почти в 2 раза и в октябре превысил 380 тыс. юаней. Чаще всего клиенты банка размещают китайскую валюту на срок 3-6 месяцев, причем на полугодовые вклады приходится 85% от общего количества таких депозитов. Еще 10% вкладов открываются срок свыше полугода и до года. На краткосрочные депозиты в юанях с размещением средств на 91 день пришлось лишь 5% от общего количества.

«Вклады в юанях – один из альтернативных инструментов сбережений, популярность которого резко увеличилась весной и остается на высоком уровне. После перезапуска нашего продукта 3 октября мы видим устойчивый интерес клиентов к вкладам в китайской валюте и ожидаем, что спрос на них сохранится до конца года. Однако самым востребованным сберегательным инструментом у наших клиентов по-прежнему остается рублевый депозит», – комментирует Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ВТБ
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