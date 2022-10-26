Кого точно не призовут по мобилизации: полный список для отсрочки в октябре 2022 года

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Первый ажиотаж частичной мобилизации схлынул, но мероприятия ещё не закончены (президент РФ пообещал закончить мобилизационные мероприятия к концу октября 2022 года). Повестки всё ещё поступают резервистам, а в военкоматах появился уточнённый список лиц, которые могут получить отсрочку от военной службы.

Еженедельные отчёты по отсрочкам

На днях в своём Telegram-канале сенатор Андрей Клишас опубликовал подробные разъяснения Генштаба ВС РФ о том, кому и при наличии каких документов предоставляется отсрочка от мобилизации. Этот документ, по словам спикера, был разослан в региональные военные комиссариаты городов России.

Отныне военкоматы еженедельно отчитываются Генштабу о количестве предоставленных гражданам отсрочек.

Список отсрочников

Разъяснения Генштаба ВС РФ гласят — отсрочка предоставляется следующим категориям резервистов:

1. забронированные граждане:

· студенты среднего профессионального образования последнего курса;

· высшего образования: по программам бакалавриата — последнего курса;

· по программам слушателя — предпоследнего и последнего курса;

· по программам магистратуры — на весь период обучения),

· ординаторы,

· аспиранты.

А также студенты, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных организациях вне зависимости от форм собственности по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования и получающие образование соответствующего уровня впервые.

2. граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

3. граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися в уходе по состоянию здоровья;

4. граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

5. граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет;

6. граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель;

7. гражданам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

8. граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

9. граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

10. члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

11. руководители, специалисты и рабочие, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа;

12. работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава Федеральной противопожарной службы и работники МЧС России;

13. работающие в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и задействованные в осуществлении деятельности по разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий, в обеспечении функционирования информационной структуры;

14. работающие в организациях, являющихся российскими операторами связи, и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования Российской Федерации;

15. работающие в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованные в производстве и (или) распространении продукции средства массовой информации;

16. работающие в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение;

17. сотрудники взаимодействующих организации;

18. работающие в судах Российской Федерации;

19. имеющие детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.

Это ещё не всё!

По словам сенатора Андрея Клишаса, вместе с этими разъяснениями следует учитывать и указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Документ можно найти на официальном сайте объясняем.рф