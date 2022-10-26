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Квартиру за 7,2 млн рублей планирует приобрести Генпрокуратура в Новосибирске

Фото Квартиру за 7,2 млн рублей планирует приобрести Генпрокуратура в Новосибирске
Фото Квартиру за 7,2 млн рублей планирует приобрести Генпрокуратура в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске Генеральная прокуратура приобретёт 3-х комнатную квартиру за 7,2 млн рублей.

3-х комнатную квартиру приобретёт Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу. Данные об этом размешены на сайте Госзакупок.

В документе уточняется, что квартира будет куплена исходя из служебной необходимости. Максимальная цена контракта составляет 7 217 738 рублей.

Также были описаны и требования к приобретаемой недвижимости.

Квартира площадью не менее 74 кв.м. не должна располагаться на первом или последнем этажах дома не ранее 2012 года постройки. Кроме того, в ней должно быть не менее трёх комнат.

Сама жилплощадь должна находиться в Октябрьском или Центральном районах Новосибирска, не далее 4 км от здания Управления.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в центре Новосибирска выставили на продажу особняк с видом на Федеральную службу безопасности.

Напомним, часть здания на улице Инской в Новосибирске продают за 92 млн.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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