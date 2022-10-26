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"Мертвую кошку нашли в кастрюле": волонтеры вывезли 35 истощенных животных из квартиры под Новосибирском

Фото "Мертвую кошку нашли в кастрюле": волонтеры вывезли 35 истощенных животных из квартиры под Новосибирском
Фото "Мертвую кошку нашли в кастрюле": волонтеры вывезли 35 истощенных животных из квартиры под Новосибирском

Фото: группа ВК "Zoo Хелп г.Бердск"

В Новосибирской области 35 кошек стали заложниками своей новой хозяйки: жительница Бердска утверждает, что просто спасала брошенных животных от голода и холода.

Жительница Бердска Новосибирской области превратила свою квартиру в настоящий зверинец. Вместе с ней жилплощадь делили сразу 35 кошек. Причем, большинство питомцев оказались в "вынужденном приюте" случайно: женщина приносила домой всех кошек, которые попадались ей на глаза. Некоторых животных даже похищала или выкупала у прежних владельцев. Сибирячка утверждает, что спасает братьев наших меньших от голода и холода. Вот только соседи сибирячки и зооволонтеры, которые вместе с полицией попали в квартиру пенсионерки, с этим не согласны. Из-за плохих условий содержания почти все питомцы находились в истощенном состоянии и имели проблемы со здоровьем.

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Со слов зооволонтера Галины Пасенко, к ним обратились люди, потерявшие своих питомцев. Подозрения сразу пали на жительницу Бердска. В городе ее знают как "собирательницу кошек" — полтора года назад в её квартире было обнаружено сразу 47 животных.

«К сожалению, она совсем не похожа на нормального человека. Но просто прийти к ней и забрать кошек мы не можем. По закону требуется основание — например, жалоба от соседей. И вот с этим как раз проблем не было: соседи не раз обращались в органы по поводу невыносимого зловония из квартиры», — объяснила Галина Пасенко.

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Волонтеров и полицейских хозяйка квартиры встретила агрессивно: на проверяющих она набросилась с нецензурной руганью.

«Все, уходите! Зачем вы кошек у меня отбираете? Они все в нормальном состоянии. Убирайтесь отсюда, хватит кошек воровать. Второй раз уже грабят», — кричала женщина.

Однако в действительности о "нормальном состоянии" животных не шло и речи. Десятки кошек содержались в металлических клетках, а в помещении стоял жуткий смрад.

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«Все кошки больные, одну из них сейчас прооперировали. У двоих обнаружили лейкоз. Все кошки истощенные, состояние их очень запущенное. При этом они у нее там постоянно умирают. Как она избавляется от трупов, нам неизвестно. Однако полтора года назад мы слышали, что одну из мертвых кошек нашли в кастрюле», — рассказала зооволонтер.

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Галина Пасенко предполагает, что изъяты у хозяйки были далеко не все кошки — кто-то мог убежать, ведь квартира находится на первом этаже.

«Всех кошек распределили по разным местам. Многие звонят в поисках своих потерянных питомцев. Также намечаются и новые хозяева. Однако сейчас самое главное — всех вылечить и привести в порядок», — добавила собеседница.

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Желающие помочь спасенным котам могут обращаться по номерам 8-906-996-96-39 (Ульяна), 8-913-745-30-58 (Галина) или узнать информацию в группе ВК «Zoo Хелп г.Бердск».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске приюты запретили отдавать чёрных кошек из-за жутких обрядов на Хэллоуин.

Напомним, кошачьи приюты Новосибирска столкнулись с наплывом животных из-за эмиграции.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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