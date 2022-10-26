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общество

«Мертвые будут лежать»: появилось пророчество Матроны о событиях после Великого солнечного затмения 25 октября

Фото «Мертвые будут лежать»: появилось пророчество Матроны о событиях после Великого солнечного затмения 25 октября
Фото «Мертвые будут лежать»: появилось пророчество Матроны о событиях после Великого солнечного затмения 25 октября

Freepik, authors: draganab

Во вторник, 25 октября, жители планеты стали свидетелями солнечного затмения, в ходе которого Луна закрыла две трети Солнца. Однако такое красивое на первый взгляд явление может или уже нанесло вред человечеству. В материале Сиб.фм рассказываем о предупреждениях от астрологов и Святой Матроны.

Очередное солнечное затмение открыло в этом году целый коридор затмений, об опасности которого астрологи и экстрасенсы начали говорить в начале осени.

Фото «Мертвые будут лежать»: появилось пророчество Матроны о событиях после Великого солнечного затмения 25 октября 2

Так, одно из страшных предсказаний, которое напугало многих жителей планеты, дала Святая Матрона: «Без войны все умрут, жертв будет много, а мёртвые будут лежать на земле», — говорится в её пророчестве.

Также Матрона Московская говорила о события, которые можно описать как ад на Земле: «Как мне вас жаль. Доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут — выбирайте. Войны не будет, без войны все умрете. Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю», — говорила Матрона.

По мнению исследователей, никаких войн, в том числе, с применением оружия массового поражения не будет. А значит, беда может прийти извне. Например, из космоса. Однако Святая была уверена, что страшный день однажды наступит и призывала всем молиться и каяться, чтобы спасти Землю.

Фото «Мертвые будут лежать»: появилось пророчество Матроны о событиях после Великого солнечного затмения 25 октября 3

А индийский астролог-джйотишья Нариндер Нилам еще в сентябре назвал коридор затмений «самым жестким и опасный для человечества периодом, испытанием на жизнеспособность».

По его словам, период с 25 октября по 8 ноября будет осложнен тем, что Марс весь октябрь замедляет свое движение, готовясь к развороту в ретроградное движение, которое произойдет 30 октября. То есть весь октябрь земляне будут под давлением Марса, планеты войны, а 27 октября перед разворотом вспять он полностью остановится. Это значит, что замрут все коммуникации, снизится мобильность, закроются возможности, останется одно напряжение и бессилие. А если человечество сможет пройти через этот коридор живым, то жизнь начнет постепенно налаживаться.

Ранее Сиб.фм опубликовал самые страшные предсказаний на следующий год от известных на весь мир ясновидящих. Напомним, что в сети появилось пророчество от слепой провидицы Ванги, а также расшифровано видение индийского подростка-пророка о будущем России.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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