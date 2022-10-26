Министерство труда и социального развития Новосибирской области: единовременные выплаты мобилизованным проводятся вовремя и в полном объеме

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В Новосибирской области продолжается перечисление единовременных выплат мобилизованным.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области осуществляет единовременные выплаты в беззаявительном порядке на основании списка – его формирует с учетом всех перемещений мобилизованных граждан и предоставляет в ведомство Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ.

«Меры поддержки перечисляются на расчетные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки», – отметила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.