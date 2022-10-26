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общество

Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев

Фото Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев
Фото Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев

Фото: предоставлены героиней публикации, группа «Наш Калининский район» во Вконтакте, коллаж Сиб.фм

Дети из Искитимского района Новосибирской области сделали более 400 «сердец» для мобилизованных.

Многодетная семья Ширяевых из посёлка Линёво Искитимского района изготовила более 400 открыток из листьев для мобилизованных.

Когда объявили частичную мобилизацию, Анастасия и Евгений Ширяевы решили помочь бойцам и сделали открытки-талисманы из пожелтевших березовых листьев, обёрнутых в скотч. На каждом листике написано «Мы с Vами» и «Кусочек Родины».

Фото Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев 2

Первую партию из 215 «кусочков Родины» семье помогли сделать дети из сельского клуба, которых они попросили поучаствовать. «Желтые сердечки» отправили вместе с посылками в зону СВО.

Фото Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев 3

Вторую партию из 250 открыток семья Ширяевых делала без посторонней помощи. Их они направили мобилизованным в Новосибирской области вместе с детскими рисунками.

Фото Многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев 4

Обе партии Ширяевы передали военнослужащим через отделение Единой России в парке культуры и отдыха имени И. В. Коротеева.

«Мы с детьми давно открыли возможность так делать. Заворачивали в скотч цветы и листья как закладки», — рассказала Сиб.фм Анастасия Ширяева.

Когда листья опадут, Анастасия собирается вязать следки и носки в госпитали для раненых военнослужащих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске передать гуманитарную помощь мобилизованным можно через специальные пункты сбора.

Также жителям Донбасса отправили 51 тонну гуманитарной помощи из Новосибирской области.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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