Мужчина из Новосибирска рассказал о процедуре погранконтроля в Толмачево перед вылетом за границу

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Процедуру прохождения пограничного контроля в аэропорту Толмачево описал житель Новосибирска.

Новосибирец рассказал о том, как мужчины проходят погранконтроль перед вылетом за границу из Толмачево.

В аэропорту мужчина оказался 23 октября. Он заявил, что пограничники задали ему множество вопросов, проверяли документы по базе, но в конечном итоге все-таки допустили его к полету.

«Мне 45 лет, в армии не служил, то есть очевидно, что проблем с вылетом возникнуть не должно было. Но все равно волновался", — рассказал Сиб.фм новосибирец Игорь.

Также он объяснил, что вместе с семьей летит на отдых в Турцию на 2 недели. Купив путевку, он начал изучать сайты, на которых россияне обсуждают процедуру вылета заграницу.

"Волей-неволей начинаешь все это читать, смотреть — выпускают или нет, какую справку нужно взять из военкомата, читаешь истории тех, кого не выпустили", — добавил собеседник.

Игорь отметил, что в аэропорту Толмачево он стал очевидцем того, как одного мужчину «завернули» прямо пред ним.

"Парню лет 30. Долго с ним о чем-то там беседовали, а потом он просто вышел из очереди и начал кому-то звонить. Похоже, остался. И вообще сейчас процедура этого контроля стала значительно дольше", — сказал сибиряк.

Так неделю назад друг семьи Игоря не смог отправиться в отпуск. Ему 41 год и он тоже не проходил службу в армии.

"В итоге семья улетела, а он пошел за справкой в военкомат. И только после этого смог присоединится к родственникам. А ведь это столько хлопот — заново билеты покупать, у кого-то отпуск всего на неделю бывает", — подытожил собеседник.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жителя Новосибирска отправили за справкой в военкомат перед вылетом за границу.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд части граждан страны на фоне частичной мобилизации.