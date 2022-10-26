На бизнес-форуме «Дни ритейла в Сибири» обсудили меры господдержки предпринимателей

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«Дни ритейла в Сибири» – отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли – будет проходить с 26 по 28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Приветствуя собравшихся, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка поблагодарил всех участников и руководителей за программу Дней ритейла, пожелал им плодотворной работы и развития бизнеса – при поддержке со стороны Правительства Новосибирской области.

«На форуме будут обсуждать как действующие у нас меры поддержки, так и предложения. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые инициативы, если они просчитаны и экономически обоснованы. Сегодня у нас уже работают: компенсация затрат при доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла (дальше, чем в 11 километрах от райцентров), поддержка инвестпроектов в виде компенсации затрат на капитальные вложения – до 25%, а также многочисленные нефинансовые меры поддержки – сохранение нестационарных объектов торговли, развитие торговых сетей, распределительных центров и нашего промышленно-логистического парка», – отметил Сергей Сёмка.