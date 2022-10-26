На открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске потратят почти миллион рублей

Изображения предоставлены мэрией Новосибирска

На мероприятия по открытию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина в Новосибирске планируется потратить около миллиона рублей.

По информации на сайте госзакупок, мероприятия в честь открытия стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина 3 ноября обойдутся Новосибирску в 984 тысячи рублей. Эта сумма будет потрачена на аппаратуру, заказчиком которой выступает «Городская дирекция творческих программ».

Победитель тендера, должен будет предоставить световые приборы, статичные прожекторы, пульты управления, звуковое оборудование, микрофоны и прочую аппаратуру.

Напомним, сборка и установка монумента началась 4 октября и завершилась 14 числа.



Самая высокая из подобных стел в России, установленных в 2021 и 2022 годах, представляет собой четырехгранный штык высотой 30,89 метров. Две грани штыка сделаны из листов нержавеющей стали с изображениями тружеников военных лет на основе фотографий предприятий города, работающих в годы Великой Отечественной войны. По кругу смонтирован LED-экран, на котором будут транслировать архивные кадры, отображающие трудовые успехи новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время. Две другие грани выполнены из молочного стекла с подсветкой, на которые нанесут текст указа Президента РФ и герб Новосибирска.