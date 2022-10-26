Не свекровь, а дьяволица: 5 признаков того, что мать мужа разрушит ваш брак

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Свекровь настраивает сына против снохи – классическая история, когда две любимые женщины делят мужчину, а он разрывается между ними. Кстати, обе рискуют остаться в одиночестве, так как невозможность выбора толкнет мужчину на изоляцию от обеих. Заметить тревожную тенденцию и исправить её можно в само зародыше, утверждают семейные психологи.

Свекрови бывают разные

Семейные психологи делят свекровей на три типа:

· агрессор, который ведёт открытую войну против невестки;

· доброжелательный монстр, демонстрирующий свои достоинства и умаляющий ценные качества невестки;

· коварный имитатор нейтралитета, старающийся рассорить сына и невестку исподволь.

Но есть и редкие «птицы» высокого полёта – мудрые свекрови. Таких, к сожалению, единицы и их надо холить и лелеять.

Как вычислить токсичную свекровь?

Если мама вашего мужа начинает диктовать вам, как вести домашнее хозяйство, как воспитывать наследников, как общаться со второй половинкой, поздравить вас не с чем. Вы в лапах токсичной свекрови. Присмотритесь к ней и проанализируйте, выдает ли она такие сюрпризы, как:

1. Не признает, что ошибается.

2. Не слушает ваше мнение.

3. Даёт понять, что вы недостойны их семьи.

4. Ждет, что вы ей подчинитесь.

5. Говорит о вас плохо.

Если заметили нечто подобное в поведении «второй мамы», не рубите с плеча, послушайте семейных психологов.

Как быть?

Совет номер один.

Не мотайте себе нервы и не ждите от нее адекватной оценки реальности. Просто кивайте, улыбайтесь и делайте, как считаете нужным. В народе грубо, но верно говорят: Ванька слушает да ест.

Совет номер два.

Бросьте затею с переубеждением свекрови. Она – королева и пусть живёт с этим убеждением. Относитесь к её позиции с юмором. Самое действенное оружие против нее — сарказм и ирония.

Совет номер три.

Хотите сохранить семью, ограничьте общение мужа и свекрови, выставите личные границы своей семьи, но делайте это обоюдно – тоже самое нужно провернуть и со своими родителями. Хорошего для всех варианта не получиться и не пытайтесь быть хорошей для всех.

Совет номер четыре (для запущенных случаев).

Если ваша свекровь – монстр, то просто смеритесь и максимально дистанцируйтесь от нее. Доверять вам по-настоящему и не слушать свою любимую маму ваш муж научиться не быстро, стоит запастись терпением (если вам это нужно).