Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Новосибирская область приняла более 800 украинских беженцев

Фото Новосибирская область приняла более 800 украинских беженцев
Фото Новосибирская область приняла более 800 украинских беженцев

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как регион принял беженцев из Украины.

В ходе прямого эфира, в среду, 26 октября, министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила, что регион принял более 800 украинских беженцев.

«Люди приезжают и размещаются по разному. Многих встречают родственники и знакомые, даже те, кто приехали еще в первую волну и уже полностью обжились. Часть мы размещаем во временных пунктах с комфортными условиями. Нам много помогают волонтерские и некоммерческие организации», — рассказала Бахарева.

Кроме того, министр поделилась надеждой, что беженцам комфортно в регионе и они останутся здесь.

Ранее семьи беженцев, живущие в Новосибирске, рассказали о зверствах нацистов на Украине. Кроме того, появлялась информация о размещении беженцев из Запорожья разместили в гостинице «Северная».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Россия
Украина
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

88309
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76133
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27377
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27155
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19952
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
15868
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14901
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин