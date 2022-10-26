Новосибирская область приняла более 800 украинских беженцев

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как регион принял беженцев из Украины.
В ходе прямого эфира, в среду, 26 октября, министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила, что регион принял более 800 украинских беженцев.
«Люди приезжают и размещаются по разному. Многих встречают родственники и знакомые, даже те, кто приехали еще в первую волну и уже полностью обжились. Часть мы размещаем во временных пунктах с комфортными условиями. Нам много помогают волонтерские и некоммерческие организации», — рассказала Бахарева.
Кроме того, министр поделилась надеждой, что беженцам комфортно в регионе и они останутся здесь.
Ранее семьи беженцев, живущие в Новосибирске, рассказали о зверствах нацистов на Украине. Кроме того, появлялась информация о размещении беженцев из Запорожья разместили в гостинице «Северная».
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