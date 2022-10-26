Новосибирская область входит в ТОП-3 по удельному весу занятых в МСП

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему Новосибирская область заняла третье место в топе по удельному весу граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Минэкономразвития сообщил, что Новосибирск занял третье место по динамике занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых по регионам России в 2022 году.

«В августе 2022 года число занятых в малом и среднем бизнесе впервые достигло в РФ 28 млн. человек или 38,6% от общего числа работающих. С января по август рост составил 2,5 млн. работающих или 9,8%. Около 70% всего прироста трудящихся в секторе малого и среднего бизнеса пришлось на самозанятых», — прояснил Николаев.

Развитие малого бизнеса один из основных приоритетов экономики РФ. Из остальных регионов СФО высокое 8 место занимает Республика Алтай, на 29 строке Красноярский край, Томская и Иркутская область занимают 32 и 33 позиции. Омская область на 45 месте, Алтайский край на 51.

Эксперт отмечает, что строительство занимает 4 позицию среди отраслей с наибольшей долей малого и среднего бизнеса.