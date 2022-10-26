Новосибирские самбисты выиграли исторические медали мирового чемпионата

Фото предоставлены министерством физической культуры и спорта Новосибирской области

Спортсмены из Новосибирска завоевали золотую и серебряную награды на первенстве мира по боевому самбо, прошедшем в Армении. Прежде в этой дисциплине встречались только взрослые атлеты. Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов провел встречу со спортсменами и тренерами команды.

На мировом первенстве встретились более 500 участников из 25 стран. Международная федерация самбо допустила спортсменов из России до всех международных стартов в нейтральном статусе (с флагом и гимном Международной федерации самбо). Атлеты из Новосибирска вошли в состав сборной России в боевом самбо через победу в национальном первенстве среди юниоров. На мировых соревнованиях в Ереване Артём Тадин выиграл золотую медаль, Анатолий Лизнёв стал обладателем серебряной награды.

«Поздравляю ребят, тренеров с этим успехом. 4 года назад мы открыли областную школу самбо, наша тренировочная база одна из лучших в стране. Спортсмены имеют возможность проводить сборы в летнем лагере, они обучаются в колледже олимпийского резерва, который способствует их планомерной подготовке к важнейшим стартам. Всесторонняя поддержка и даёт такой результат», – сказал собравшимся Сергей Ахапов.

Медалисты также оценили собственное выступление. Анатолий Лизнёв, выступавший в весовой категории до 64 кг, удушающим приемом одержал победу над спортсменом из Киргизии в полуфинале, а в финале с минимальным преимуществом уступил сопернику из Казахстана. По его словам, не смог перестроиться по ходу схватки, сказалось психологическое давление первенства мира.

Сборная Казахстана в боевом самбо на равных соперничала с командой из России. Финальная схватка Артёма Тадина в весовой категории до 98 кг стала решающей в соревновании сборных. Спортсмен победил соперника из Киргизии, российская сборная одержала командную победу.

Атлеты тренируются под руководством Дмитрия Постникова, Алексея Орлова, Владимира Завалищева и Павла Чупрасова.

По результатам первенства в боевом самбо российская юниорская сборная завоевала три золотые и три серебряные медали.

В состав национальной команды входят семь новосибирских спортсменов.

Взрослых спортсменов ждет чемпионат мира по боевому самбо. В этом сезоне новосибирцы не смогли преодолеть отбор, что свидетельствует о высокой конкуренции внутри страны. Ранее наши самбисты становились чемпионами мира и Европы, однако на чемпионате России 2022 года взяли только бронзовые медали.

На прошедшей встрече обсуждалась программа повышения эффективности подготовки спортсменов. Молодым борцам предстоит непростой переходный период – они начинают борьбу среди взрослых самбистов.

За высокие результаты спортсменов и тренеров награждили благодарственными письмами и почетными грамотами министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.