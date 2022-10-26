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Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц

Фото Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц
Фото Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

В зоопарке Новосибирска ухаживают за птенцами турако, многоцветными лорикетами и жако.

В Новосибирском зоопарке рассказали, о каких птенцах экзотических пернатых сейчас ухаживают. «Детский сад» зоопарка им. Шилова следит заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко. В Новосибирском зоопарке выкармливают птенцов турако, многоцветных лорикетов и жако.

Фото Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц 2

«Нам хотелось сохранить потомство турако. Этот птенец для зоопарка очень ценен. Поэтому мы создали для него условия, в которых до минимума сведены все риски. Мы кормим его специальным кормом для птенцов. Это что-то вроде детского питания. Используем также старый дедовский способ: измельчаем фрукты, добавляем туда немного творога и вот эту кашку даем птенцу через маленький шприц. Турако растут быстро. Сейчас мы уже предлагаем ему мелко нарезанные фрукты», — говорит заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко.

Многоцветные лорикеты — это австралийские попугаи. По словам орнитолога, они давно живут в зоопарке и регулярно выводят потомство, малыши появляются на свет в сентябре. Птенцы вылупились в тот день, когда в Новосибирске резко похолодало и выпал снег. Все семейство срочно пришлось переводить в теплый павильон, говорит Мелешко.

Фото Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц 3

«После этого быстрого вынужденного переезда, птицы уже не приняли птенцов. Поэтому нам пришлось их забрать на искусственное выкармливание. Каждый из них весил всего 6 граммов. Совсем маленькие, два беленьких комочка. Для птиц данного вида есть специальная смесь. Мы разводим ее теплой водой и кормим их через маленький шприц, как и птенца турако. У них все в порядке с аппетитом, они хорошо растут и развиваются», — объясняет орнитолог.

Фото Новосибирский зоопарк показал «детский сад» из редких видов птиц 4

Также в птичьем «детском саду» находятся три птенца жако. Попугаи радостно приветствуют хозяйку и бегут навстречу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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