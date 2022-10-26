Онколог назвал симптомы рака груди, которые часто путают с мастопатией

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самая распространённая причина смерти женщин в возрасте от 20 до 60 лет – рак молочных желёз. Парадокс, но женщины боятся услышать это страшный диагноз и поэтому не идут к врачу, пока не припечёт. Кроме того, некоторые симптомы рака груди они списывают на распространённую мастопатию.
У специалистов в области онкологии есть одна фраза, говорящая сама за себя – плохое не болит. Поэтому важно не ждать, пока что-то заболит, а взять за правило периодически проверяться — это позволит выявить болезнь на ранних стадиях. К великому сожалению докторов, женщины в основном приходят на обследование уже тогда, когда сами увидели или нащупали изменения, — а это далеко не ранние стадии.
· Гормональные изменения.
· Высококалорийное питание, приводящее к избыточной массе тела.
· Экология.
· Вредные привычки.
· Малоподвижный образ жизни.
· Стресс.
· Неправильно подобранное белье.
· Операции на молочной железе, в частности — вживление имплантов.
· пальпируемый узелок в груди, касание к нему не вызывает боли;
· морщинистая кожа, кроваво-коричневые выделения, непроходящая боль;
· увеличение подмышечных лимфоузлов или признаки отдаленных метастазов.
Мастопатия является доброкачественным заболеванием молочной железы. Это неприятное заболевание от рака молочной железы отличают:
· временные боли,
· однократные выделения из соска;
· уплотнения, которые возникают перед началом менструального цикла.
Отметим, что некоторые женщины вообще не испытывают неприятных ощущений. Мастопатия — это одна из наиболее сложных патологий. Лечение каждого случая требует индивидуального подхода. Современный уровень развития медицины позволяет исключить хирургическое вмешательство при своевременном обращении к врачу.
Не стоит делать выводы и ставить диагнозы самостоятельно! Маммологи вам в помощь!
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