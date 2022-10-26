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Онколог назвал симптомы рака груди, которые часто путают с мастопатией

Фото Онколог назвал симптомы рака груди, которые часто путают с мастопатией
Фото Онколог назвал симптомы рака груди, которые часто путают с мастопатией

Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самая распространённая причина смерти женщин в возрасте от 20 до 60 лет – рак молочных желёз. Парадокс, но женщины боятся услышать это страшный диагноз и поэтому не идут к врачу, пока не припечёт. Кроме того, некоторые симптомы рака груди они списывают на распространённую мастопатию.

Золотая фраза онкологов

У специалистов в области онкологии есть одна фраза, говорящая сама за себя – плохое не болит. Поэтому важно не ждать, пока что-то заболит, а взять за правило периодически проверяться — это позволит выявить болезнь на ранних стадиях. К великому сожалению докторов, женщины в основном приходят на обследование уже тогда, когда сами увидели или нащупали изменения, — а это далеко не ранние стадии.

Фото Онколог назвал симптомы рака груди, которые часто путают с мастопатией 2

Причины развития онкологии молочных желез

· Гормональные изменения.

· Высококалорийное питание, приводящее к избыточной массе тела.

· Экология.

· Вредные привычки.

· Малоподвижный образ жизни.

· Стресс.

· Неправильно подобранное белье.

· Операции на молочной железе, в частности — вживление имплантов.

Симптомы рака молочной железы

· пальпируемый узелок в груди, касание к нему не вызывает боли;

· морщинистая кожа, кроваво-коричневые выделения, непроходящая боль;

· увеличение подмышечных лимфоузлов или признаки отдаленных метастазов.

Сравним с симптомами мастопатии

Мастопатия является доброкачественным заболеванием молочной железы. Это неприятное заболевание от рака молочной железы отличают:

· временные боли,

· однократные выделения из соска;

· уплотнения, которые возникают перед началом менструального цикла.

Отметим, что некоторые женщины вообще не испытывают неприятных ощущений. Мастопатия — это одна из наиболее сложных патологий. Лечение каждого случая требует индивидуального подхода. Современный уровень развития медицины позволяет исключить хирургическое вмешательство при своевременном обращении к врачу.

Не стоит делать выводы и ставить диагнозы самостоятельно! Маммологи вам в помощь!

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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