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Полина Гагарина проголосовала за 15-летнюю певицу из Новосибирска на вокальном конкурсе

Фото Полина Гагарина проголосовала за 15-летнюю певицу из Новосибирска на вокальном конкурсе
Фото Полина Гагарина проголосовала за 15-летнюю певицу из Новосибирска на вокальном конкурсе

Фото: ПАО «МТС», Густаво Зырянов / Сиб.фм

Полина Гагарина выбрала 15-летнюю певицу из Новосибирска одной из лучших вокалисток конкурса «Поколение М».

15-летняя Даша Карасик из Академгородка Новосибирска попала в топ-3 вокального конкурса «Поколение М» от ПАО «МТС» с песней «Sing, Sing».

В среду, 26 октября, были подведены итоги музыкального творческого проекта. Команду жюри возглавляла певица Полина Гагарина.

Даша Карасик заняла третье место в онлайн-конкурсе для исполнителей от 15 до 18 лет. Девушка в 2022 году поступила в Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова на факультет «Музыкальное искусство эстрады» и мечтает стать джазовой певицей.

Фото Полина Гагарина проголосовала за 15-летнюю певицу из Новосибирска на вокальном конкурсе 2

«В вокальном конкурсе участвовала уже целенаправленно. Искала хороший материал, а как только записала несколько видео, сразу загрузила их на сайт и ждала результатов. Победа стала неожиданным и очень приятным событием», — рассказала юная вокалистка.

Фото Полина Гагарина проголосовала за 15-летнюю певицу из Новосибирска на вокальном конкурсе 3

Для подготовки на сайте проекта размещены онлайн-уроки по вокальному мастерству от Полины Гагариной.

Директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук отмечает, что онлайн-формат конкурса «Поколения М» особенно актуален для жителей регионов, которые могут заявить о себе, не проезжая половину России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что психолог из Новосибирска стала «Миссис Мира» на конкурсе красоты в Баку.

Полина Гагарина поздравила Новосибирскую область с 85-летием.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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