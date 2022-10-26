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Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть
Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть

Freepik, authors: INchendio,m-gucci

Совсем скоро мы сможем увидеть еще одно поразительное явление – полное затмение Луны. В материале Сиб.фм рассказываем, когда оно состоится и что делать в этот день, чтобы не навредить своему энергетическому полю.

Что такое лунное затмение?

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть 2

Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком. В каждый момент затмения степень покрытия диска Луны земной тенью выражается фазой затмения. Величина фазы Φ определяется расстоянием θ от центра Луны до центра тени. В астрономических календарях приводятся величины Φ и θ для разных моментов затмения.

Когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично — о частном затмении. Когда Луна входит только в полутень Земли, говорят о частном полутеневом затмении. Необходимыми условиями наступления лунного затмения являются полнолуние и близость Луны к узлу её орбиты (то есть к точке, где орбита Луны пересекает плоскость эклиптики); лунное затмение происходит, когда выполняются одновременно оба эти условия.

Когда будет в 2022 году?

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть 3

Жители Земли смогут увидеть 8 ноября полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 (по мск) и продолжительностью почти 6 часов. Отмечается, что полная фаза продлится более часа. Также эксперты указали, что затмение будет полностью видно на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии.

Что нельзя делать в этот период?

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть 4

Лунное затмение считается периодом, когда люди становятся очень эмоциональными и совершают чреду необдуманных поступков, поэтому астрологи не рекомендуют:

  • менять работу;
  • переезжать на новое место жительства;
  • заключать сделки с недвижимостью;
  • ложиться на операцию;
  • регистрировать брак;
  • начинать имущественные споры;
  • начинать новое дело (в том числе бизнес);
  • путешествовать на дальние расстояния на любом виде транспорта;
  • инициировать судебные разбирательства.

Что можно делать в период затмения?

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть 5

Период лунного затмения лучше всего переждать в узком семейном кругу, максимально ограничивая общение с малознакомыми людьми, участие в публичных мероприятиях. Это время благоприятно для:

  • избавления от токсичных отношений;
  • проведения ритуалов на деньги или здоровье;
  • отказа от вредных привычек;
  • формирования новых финансовых привычек и навыков, направленных на грамотное распределение денег, создание финансовой подушки, отказ от ненужных трат.

Ранее Сиб.фм публиковал сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в Суперлуние. Напомним, что астрологи предупредили об опасностях и магической силе Суперлуния, а также предостерегли о влиянии коридора затмения.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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