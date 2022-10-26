Послание Нострадамуса на 2023 год повергло в ужас: о чем ясновидящий предупредил человечество

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В трудный период люди часто обращаются к предсказаниям известных ясновидящих и провидцев. В материале Сиб.фм рассказываем, какое будущее пророчил всему миру алхимик Нострадамус.

Предсказание для всего мира на 2023 год

«Два претендента объединятся вместе. Когда большинство других объединится с Марсом. Африканский лидер напуган и дрожит. Двойной союз разделен флотом», — говорил Нострадамус.

Исследователи предсказаний Нострадамуса увидели в «африканском лидере» американца-миллиардера Илона Маска. Ведь покоритель космоса и создатель электрокара «Тесла» родом из Южно-Африканской республики (ЮАР). А его возможный «испуг» связывают с опасениями разжигания ядерной войны, которая может разгореться из-за нежелания киевского режима начать дипломатический диалог с Россией. Слова Маска и его мирный план стали дипломатическим скандалом.

Также известный всему миру алхимик считал, что потрясения этого времени приведут к откровениям и началу новой эры в жизни человечества. Провидец называл его священным моментом, благоприятным и в то же время опасным. Критический 2023 год ознаменует очищение и духовное возрождение человечества.

Угроза из космоса в 2023 году

Провидец предостерегал о воздействии на Землю космических факторов. Он упоминал про падение огня, которое нарушит земное равновесие, вследствие чего орбита Земли изменится.

Согласно предсказаниями Нострадамуса, мир в 2023 году постигнет череда стихийных бедствий: произойдут толчки в океане, вызывающие гигантские цунами и землетрясения. Уровень мирового океана начнет значительно расти. Расшифрованные пророчества Нострадамуса также гласят, что Англию и южное побережье Америки накроют океанские воды. Во многих странах исчезнет питьевая вода, появится недостаток продовольствия.

«Сорок лет не будет видно радуги. Сорок лет ее будут видеть каждый день. Сухая земля станет еще более иссохшей и будут великие наводнения затем», — говорил он.

Военный конфликты в 2023 году

Французский астролог пророчил в 2023 году крупные военные столкновения.

«Великая Аравия пойдет далеко вперед, но будет предана византийцами. Древний Родос выйдет ей навстречу. А еще большее зло — от паннонского австра»

Исламские государства предпримут попытки вторжения на новые территории. Предсказания Нострадамуса указывают, что исламисты самовольно займут значительные территории. Влияние исламского мира особенно активно проявится именно в 2023 году. Турция нарушит интересы мусульманского мира, велика угроза арабско-турецкого конфликта. Есть указания на столкновения исламистов и христиан у турецких берегов. Согласно одному из предсказаний, во время этих вооруженных событий будут использованы «яды», возможно, речь идет о химическом или бактериологическом оружии.

«Большое войско перейдет горы. Сатурн в Стрельце, Марс идет попятно в Рыбах. Яды скрыты в головах лососей, Подвешенных за головы на леске», — предупреждал Нострадамус.

Европу охватит военное противостояние, которое будет длиться семь месяцев. В предсказании говорится, что «войска будут стоять вокруг великого города». Погибнет много людей, а результатом станет новый мировой порядок.

«Семь месяцев Великой войны. Люди умерли от злодеяний. Руан, Эвре не падут перед королем», — говорится в одном из предсказаний.

Мировой голод и переселение

Череда военных столкновений, экономический хаос, сильнейший кризис приведут к значительной миграции населения. Люди будут бросать свои дома и отправляться на поиски спокойных, мирных мест. Однако это лишь усилит дефицит еды и питьевой воды в мире. Нострадамус описал это так:

«Так высоко поднимется бушель пшеницы, что человек будет ближнего есть».

Экономический кризис в 2023 году

Нострадамус прямо указывал на обесценивание денег. Провидец писал, что в 2023 году люди будут разжигать банкнотами костры, потому что больше ни для чего они уже не будут годны. Начнутся массовые беспорядки.

Мир полностью перейдет на онлайн-платежи, отказываясь от наличных расчетов.

Грядущий 2023 год ознаменуется переменами в Ватикане. Астролог указал на приход молодого понтифика, который сменит папу Франциска. Предсказания Нострадамуса трактуются так, что новый глава католической церкви не принесет верующим мира, скорее наоборот. А его предшественник станет последним «истинным Папой».

«Антихрист очень скоро уничтожит этих троих. Двадцать семь лет будет длиться кровь его войны. Неверующие мертвы, пленены, изгнаны; С кровью, человеческими телами, водой и красным градом, покрывающим землю», — заверил алхимик.

Предсказания Нострадамуса на 2023 год для России

В пророчествах астролога упоминается Россия и ее роль в событиях грядущего года. 2023 год станет «вызовом для правителя». Нострадамус говорил о союзе, в который войдет Россия и несколько восточных государств. Великий провидец считал, что лидеру страны придется сделать сложный выбор, который станет судьбоносным для всех россиян. Государство стойко выдержит все испытания, предсказанные Нострадамусом, и будет благополучно развиваться дальше.

Природные катаклизмы в мире приведут к тому, что северная часть России станет для многих народов «землей обетованной». Исследователи пророчеств ясновидца указывают и на новое расширение территории России в 2023 году. Улучшится жизнь людей, снизится уровень безработицы. Нострадамус видел в России источник возрождения человечества.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мрачное пророчество Матроны Московской на 2023 год повергло в ужас. Напомним, что в сети появилось зловещее предсказание Мессинга, а также одно из последних предсказаний Ванги о декабре 2022 года.

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