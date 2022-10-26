Путешествие по царствам искусства: фестиваль СКАЗКИ пройдёт в «Победе» с 25 ноября по 12 декабря

Фото: Евгений Делёв

«Сказки объединяют, где бы мы ни жили, ведь все когда-то были детьми»

СКАЗКИ — новый фестиваль команды ARTWEEK — пройдёт в центре культуры и отдыха «Победа» с 25 ноября по 12 декабря.

Экспозиция, воплощённая как иммерсивное путешествие, «проведёт» гостей по трём царствам, созданными художниками из Сибири и Москвы: Лесному, Подводному и Подземному.

Инсталляции, медиапроекты, живопись и графика вдохновлены мирами, сюжетами и персонажами сказок, эпоса и мифов.

«Важно знать историю не только свою, но и своих соседей: тогда выстраиваются правильные отношения, создаются прочные связи и запускается культурный обмен»

СКАЗКИ — проект ARTWEEK: команды, которая объединяет художников, артистов, кураторов, деятелей культуры и музеев под большим брендом Сибирского Искусства.

«В Сибири живут невероятно талантливые люди с яркой идентичностью, и мы это показываем»: например, на фестивалях My Mystical Tour и Точка, или на первой арт-резиденции Алтая»

Все детали о СКАЗКАХ можно найти на сайте фестиваля или его сообществе ВКонтакте.

Проект реализуется при поддержке @pfci.grants

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