River Park приглашает на новогодний корпоратив, который запомнится надолго

Фото: River Park

Приближаются новогодние праздники, которые принято проводить в кругу родственников и друзей. Но до того, как мы сядем за новогодний стол, нужно сделать еще кое-что: весело и ярко проводить старый год в окружении коллег на зажигательном новогоднем корпоративе. И в Новосибирске есть такое место, где корпоратив пройдет незабываемо. Это River Park Hotel.

В отеле River Park есть банкетные залы для любых компаний. Например, для корпоративов до 100 человек имеется Большой банкетный зал ресторана. Зал оснащен профессиональным звуковым и световым оборудованием, подиумом для выступления приглашенных исполнителей и оформляется праздничным текстилем, ведь Новый год бывает только раз в году. В Большом банкетном зале достаточно места для всего: душевных посиделок за столом, танцпола для зажигательных танцев и веселых конкурсов.

Для компаний поменьше отель River Park предлагает два Малых банкетных зала на первом и третьем этажах вместимостью до 20 человек каждый. Это идеальное место, чтобы в уютной обстановке провести корпоратив в узком кругу коллег.

Также River Park Hotel предлагает провести новогодний корпоратив еще в одном банкетном зале на 40 человек. Изюминкой этого зала является сцена, где можно, например, наградить особо отличившихся сотрудников или пригласить коллектив для выступления. Зал оборудован интеллектуальной климат-системой, которая с одного пульта управляет кондиционером, освещением, шторами, микрофонами.

Какой бы зал вы не выбрали, вам будут предложены лучшие блюда европейской кухни, а также десерты из ресторана отеля River Park, шеф-повар отеля вас точно удивит. Винная карта отеля River Park не оставит равнодушным ни одного гурмана. Внимательные официанты и безупречный уровень обслуживания сделают ваш праздник идеальным даже в мелочах. Для координации обслуживания во время корпоратива будет назначен персональный банкетный менеджер.

Выбрав банкетные залы отеля River Park для вашего новогоднего корпоратива, вы получите идеальные локации для ваших фотографий, ведь праздник должен запомниться на всю жизнь.

По окончании вечера сотрудники отеля вызовут вам такси, а если вы захотите остаться на ночь, вам будет предложено проживание в уютных номерах. Отель River Park воплотит в реальность все ваши пожелания, чтобы вы провели самый лучший корпоратив в вашей жизни.

Для заказа новогоднего корпоратива обратитесь к банкетному менеджеру Анастасии по телефону +7 (383) 349-22-50, +7 (983) 321-53-29 или отправьте письмо на events@riverpark.ru.

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