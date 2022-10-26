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Школьник с матерью напали на инвалида в Новосибирске

Фото Школьник с матерью напали на инвалида в Новосибирске
Фото Школьник с матерью напали на инвалида в Новосибирске

Фото: группа «Подслушано Первомайка»

В Первомайском районе Новосибирска школьник с матерью избили инвалида.

По информации группы «Подслушано Первомайка» во «ВКонтакте», школьник со своей матерью напали на 33-летнего инвалида около супермаркета на улице Пришвина в Первомайском районе Новосибирска.

По словам очевидцев, школьник тащил мужчину за куртку. Подростка пытались удержать и оттащить несколько человек. После этого пострадавший сфотографировал свое избитое лицо на камеру телефона и пошел в больницу.

Сам пострадавший объяснил, что драка произошла на фоне личного конфликта, мужчина давно конфликтует с 14-летним школьником и его семьей, якобы с родителями подростка он знаком с юности и с тех пор они подшучивают и издеваются над ним.

Ранее Сиб.фм сообщал о 15-летней девочке, зарезавшей собственную мать. Кроме того, появлялась информация о 13-летней девочке, которую родители держали на цепи.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

происшествия
школьники
избиение
происшествие
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