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Совет депутатов Новосибирска направит 25 млн рублей на мобилизованных

Фото Совет депутатов Новосибирска направит 25 млн рублей на мобилизованных
Фото Совет депутатов Новосибирска направит 25 млн рублей на мобилизованных

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Совет депутатов Новосибирска в первом чтении принял поправки в городской бюджет о выделении 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных и их семей.

В среду, 26 октября новосибирский совет депутатов принял решение перенаправить 25 миллионов рублей из городского бюджета на поддержку мобилизованных и их семей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что эти 25 миллионов рублей будут перераспределены из бюджета на новогодние мероприятия: 15 миллионов направят на поддержку семей мобилизованных, а еще 10 — на обеспечение призванных всем необходимым. Напомним, 13 сентября градоначальник подтвердил информацию об отмене новогодних салюта и концерта.

«У муниципалитета нет полномочий закупать оружие и боеприпасы. Но оказать помощь, поддержку нашим воинам, в том числе мобилизованным гражданам, мы можем. Такие полномочия муниципалитетам даны. Речь идет об аптечках, спальных мешках и других необходимых товарах. Именно на эти цели будут направлены 10 млн рублей», — заявил Локоть.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

армия
военные
Совет депутатов Новосибирска
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