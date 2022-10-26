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В Чите нашли мину на мусоросортировочном заводе

Фото В Чите нашли мину на мусоросортировочном заводе
Фото В Чите нашли мину на мусоросортировочном заводе

Фото: ZabNews

Мину нашли на мусоросортировочном заводе в Забайкальском крае.

Среди отходов на мусоросортировочном заводе в Чите нашли учебную мину. Об этом 26 октября сообщили в телеграм-канале регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Олерон+», передаёт ИА ZabNews.

«Подсобный рабочий обнаружил опасную находку и доложил мастеру. Согласно инструкции, все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ранее на территории завода уже находили взрывоопасные предметы. На прошлой неделе на предприятии нашли около 200 боевых патронов, учебную гранату и снаряды для ракетницы.

Напомним, ранее житель Новосибирска получил 3 года колонии за хранение взрывчатки и гранат РГД.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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