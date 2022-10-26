В Красноярском крае женщина утонула во время селфи

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В Красноярском крае женщина погибла, пытаясь сделать эффектное селфи.

В городе Дудинка Красноярского края 34-летняя женщина утонула во время попытки сделать селфи на дебаркадере, сообщает prmira.ru.

По информации краевого центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, женщина во время фотосессии встала слишком близко к краю, после чего оступилась и упала в воду.

Очевидцы трагедии вызвали спасателей. Они подняли тело женщины из воды и доставили на берег.

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