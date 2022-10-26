В Красноярском крае женщина утонула во время селфи

Фото: freepik.com. Автор - wirestock
В Красноярском крае женщина погибла, пытаясь сделать эффектное селфи.
В городе Дудинка Красноярского края 34-летняя женщина утонула во время попытки сделать селфи на дебаркадере, сообщает prmira.ru.
По информации краевого центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, женщина во время фотосессии встала слишком близко к краю, после чего оступилась и упала в воду.
Очевидцы трагедии вызвали спасателей. Они подняли тело женщины из воды и доставили на берег.
Ранее Сиб.фм писал о том, что 8-летняя девочка утонула в Сузунском районе Новосибирской области.
Напомним, во вторник, 18 октября, в микрорайоне ОбьГЭС парень угнал автомобиль ДПС. Уходя от погони, он утонул в Оби.
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