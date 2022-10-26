В Новосибирске 1 ноября откроют проезд по Бориса Богаткова

Фото: СГК
С 1 ноября откроют движение по улице Бориса Богаткова в Новосибирске.
В Новосибирске 1 ноября планируют открыть движение транспорта по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик заявил, что ремонтные работы на теплотрассе будут завершены к 31 октября, добавили в администрации. Сейчас рабочие укладывают асфальт на участке.
Протяженность объекта — 640 метров. В работы входили замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, а также трубопроводов и тепломеханического оборудования.
Ограничения в связи с ремонтном теплотрассы ввели на Бориса Богаткова ещё летом. С тех пор подрядчик несколько раз переносил срок сдачи объекта. Последний раз, в сентябре, сообщалось, что участок полностью отремонтируют к 7 октября, однако ограничения на проезд продлили.
Напомним, ранее из-за реконструкции теплосетей на Бориса Богаткова изменили маршрут общественного транспорта.
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