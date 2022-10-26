Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес общество

В Новосибирске более трети компаний откажутся от новогоднего корпоратива

Фото В Новосибирске более трети компаний откажутся от новогоднего корпоратива
Фото В Новосибирске более трети компаний откажутся от новогоднего корпоратива

Фото: Freepik.com

Новосибирские компании сократят расходы на корпоративы, индексацию зарплат и компенсацию питания.

В Новосибирске многие компании намерены минимизировать расходы. Для этого они откажутся от новогодних корпоративов и индексации заработка сотрудников. Об этом сообщают аналитики Зарплаты.ру.

65% новосибирских фирм и предприятий минимизируют траты в организации в этом году. Чаще всего они отказываются от корпоративов (43%) и корпоративного транспорта (29%), индексации заработка (29%) и компенсации питания работников (28%).

Значительно реже предприниматели готовы отказаться от расходов на рекламу и аренду офиса (по 14%).

Реже всего работодатели готовы сокращать зарплату сотрудников (8%), отказываться от офиса и переводить всю фирму на удалёнку (8%) или уменьшать рабочие часы (7%).

Самым непопулярным пунктом сокращения расходов оказалась программа добровольного медицинского страхования. От нее готовы отказаться 6% фирм.

В 2023 году работодатели также намерены экономить. Только в 36% компаний запланирована полная индексация зарплат на следующий год. Еще в 29% индексация будет выборочной, а 35% компаний откажутся от индексации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что россиянам сократили новогодние каникулы в январе 2023 года.

Также летом 2022 года работникам музеев Новосибирска на 40 % сократили зарплаты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

88309
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76133
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27377
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27155
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19952
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
15868
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14901
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин