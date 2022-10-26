В Новосибирске более трети компаний откажутся от новогоднего корпоратива

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Новосибирские компании сократят расходы на корпоративы, индексацию зарплат и компенсацию питания.

В Новосибирске многие компании намерены минимизировать расходы. Для этого они откажутся от новогодних корпоративов и индексации заработка сотрудников. Об этом сообщают аналитики Зарплаты.ру.

65% новосибирских фирм и предприятий минимизируют траты в организации в этом году. Чаще всего они отказываются от корпоративов (43%) и корпоративного транспорта (29%), индексации заработка (29%) и компенсации питания работников (28%).

Значительно реже предприниматели готовы отказаться от расходов на рекламу и аренду офиса (по 14%).

Реже всего работодатели готовы сокращать зарплату сотрудников (8%), отказываться от офиса и переводить всю фирму на удалёнку (8%) или уменьшать рабочие часы (7%).

Самым непопулярным пунктом сокращения расходов оказалась программа добровольного медицинского страхования. От нее готовы отказаться 6% фирм.

В 2023 году работодатели также намерены экономить. Только в 36% компаний запланирована полная индексация зарплат на следующий год. Еще в 29% индексация будет выборочной, а 35% компаний откажутся от индексации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что россиянам сократили новогодние каникулы в январе 2023 года.

Также летом 2022 года работникам музеев Новосибирска на 40 % сократили зарплаты.