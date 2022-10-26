В Новосибирске ограничат движение автомобилей на двух улицах

Фото: пресс-служба администрации Томской области

Из-за ремонтных работ на двух улицах Новосибирска введут ограничение проезда.

В Новосибирске на улицах Демьяна Бедного и Пермской временно ограничат проезд автомобилей. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Изменения схем проезда связано с аварийным ремонтом теплосетей.

С 25 по 27 октября на два метра сузят улицу Демьяна Бедного в районе жилого дома №52. А с 26 октября по 7 ноября дорогу на Пермской улице сузят на 4,5 метра в районе здания №90/1 на улице Пархоменко. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Отметим, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 1 ноября планируют открыть движение транспорта по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подрядчик заявил, что ремонтные работы на теплотрассе будут завершены к 31 октября, добавили в администрации. Сейчас рабочие укладывают асфальт на участке.