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общество

В Новосибирске ограничат движение автомобилей на двух улицах

Фото В Новосибирске ограничат движение автомобилей на двух улицах
Фото В Новосибирске ограничат движение автомобилей на двух улицах

Фото: пресс-служба администрации Томской области

Из-за ремонтных работ на двух улицах Новосибирска введут ограничение проезда.

В Новосибирске на улицах Демьяна Бедного и Пермской временно ограничат проезд автомобилей. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Изменения схем проезда связано с аварийным ремонтом теплосетей.

С 25 по 27 октября на два метра сузят улицу Демьяна Бедного в районе жилого дома №52. А с 26 октября по 7 ноября дорогу на Пермской улице сузят на 4,5 метра в районе здания №90/1 на улице Пархоменко. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Отметим, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 1 ноября планируют открыть движение транспорта по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подрядчик заявил, что ремонтные работы на теплотрассе будут завершены к 31 октября, добавили в администрации. Сейчас рабочие укладывают асфальт на участке.

Напомним, ранее из-за реконструкции теплосетей на Бориса Богаткова изменили маршрут общественного транспорта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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