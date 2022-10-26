В Новосибирске смотритель кладбища рассказал о черной магии на могилах

Фото и видео: youtube-канал "Люди как люди"

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов выпустил очередную серию проекта "Люди как люди", которая посвящена смотрителю кладбища Константину Кутакову.

Смотритель кладбища из Каменки Новосибирской области Константин Кутаков рассказал о случаях черной магии на погосте. Мужчина стал героем очередного выпуска авторского проекта "Люди как люди" режиссёра Дмитрия Кабанова.

По словам Кутакова, работа среди могил довольно специфическая, и люди с богатым воображением редко задерживаются в профессии. Смотритель должен не только обладать редкой выдержкой и спокойствием, но и уметь поддерживать людей, которые столкнулись с горем.

На кладбище в селе Каменка Константин работает уже более 10 лет. В 2007 году он похоронил бабушку, и после церемонии прощания в Крематории заинтересовался процессом организации похорон.

Специфическая профессия научила мужчину философскому взгляду на многие вещи.

"Сектанты могут появляться ночью. Утром приходишь и видишь где-то воск расправленный, где-то конфеты-печенья.

Это ведьмы творят свои злые дела. Особенно страшно, когда на каком-то кресте видишь перевернутую фотографию приклеенную. Черную магию люди иногда творят.

Это плохо, но с этим ничего не поделаешь", — рассуждает он.

По словам Кутакова, за время работы на кладбище он научился разговаривать с усопшими.

"Бывает, приедет родня чья-то и не может найти могилку. Просят помочь. Я тогда говорю — "Иван Иванович, покажись, нам надо тебя найти. И сразу находишь: вдруг ноги понесут сами. Мертвые нас слышат, даже мысли слышат", — говорит собеседник.

Смотритель подчеркивает: главное правило на кладбище — тишина. Находясь среди мёртвых, нельзя громко разговаривать и ругаться.

"Не нужно мешать им отдыхать", — отмечает Кутаков.

Он также добавляет, что не различает богатые и бедные похороны. Проводы могут быть как пышными, так и максимально скромными. "Но горе у людей одинаковое", — считает смотритель. Кутаков не признает и "слишком шикарные памятники", называя это пережитками 90-х.

В завершении выпуска смотритель отметил, что его беспокоит нежелание современных родителей приводить детей на кладбище. Константин Кутаков считает, что не приученное ходить на погост поколение не сможет в будущем ухаживать за могилами предков.