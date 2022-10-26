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общество

В мэрии Новосибирска прокомментировали отказ маршрутчика от оплаты проезда мелочью

Фото В мэрии Новосибирска прокомментировали отказ маршрутчика от оплаты проезда мелочью
Фото В мэрии Новосибирска прокомментировали отказ маршрутчика от оплаты проезда мелочью

Фото: freepik.com. Автор - rawpixel.com

В мэрии Новосибирска прокомментировали инцидент в маршрутке №19, где водитель отказался принимать плату за проезд копейками.

О законности решения водителя маршрутного такси не принимать плату за проезд мелочью рассказали в мэрии Новосибирска, сообщает «АИФ в Новосибирске».

Все началось с того, что жительница Новосибирска в соцсетях пожаловалась на водителя маршрутки №19, который пытался выгнать ее за оплату проезда мелкими монетами (3 монеты по 10 рублей и 10 монет по 50 копеек).

Власти Новосибирска уточнили, что непринятие любой действующей в России валюты является нарушением законодательства.

«По данному инциденту проведено служебное разбирательство, установлен перевозчик и водитель, работавший на данном ТС в установленное время. Проведено внеплановое совещание, по результатам которого инцидент и как следствие нарушение должностной инструкции водителя (в частности культуры обслуживания и порядка расчета пассажиров) подтвердилось», — говорится в сообщении.

Перевозчик в свою очередь сделал водителю выговор и лишил его премии. Также ему напомнили, что за повторные нарушения его уволят.

Ранее сиб.фм писал о том, что жителей Новосибирска предупредили о групповом изнасиловании в маршрутках.

Напомним, банда карманниц орудует в маршрутке № 43 в Новосибирске.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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