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В Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей

Фото В Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей
Фото В Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области большинство призванных в рамках частичной мобилизации граждан получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

В Новосибирской области основная масса мобилизованных граждан получила единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом в ходе спецвыпуска "Вести Новосибирск" 26 октября заявила министр труда и социального развития Елена Бахарева.

"Основаная часть работы по данной выплате уже завершена. Сейчас мы проводим окончательную выверку списков, чтобы никто из мобилизованных не был упущен", — подчеркнула министр.

Бахарева отметила, что Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где мобилизованные получили разовую выплату 100 тысяч рублей.

По словам министра, кроме выплаты 100 тысяч рублей, для поддержки семей мобилизованных в области разработан пакет мер поддержки. Уже завтра, 27 октября, они будут рассмотрены в ходе заседания Заксобрания.


"Речь идет о компенсации платы за услуги ЖКХ в размере 50% для членов семьи мобилизованного, которые проживают вместе с ним. Также предусмотрено бесплатное горячее питание для детей с 5 по 11 классы в школах. Еще одна мера поддержки — 100% компенсация платы за детский сад для детей мобилизованных", — рассказала Бахарева.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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