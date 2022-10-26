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Владельцы национальной платежной карты Новосибирского региона могут вернуть часть средств на заправках Газпромнефти

Фото Владельцы национальной платежной карты Новосибирского региона могут вернуть часть средств на заправках Газпромнефти
Фото Владельцы национальной платежной карты Новосибирского региона могут вернуть часть средств на заправках Газпромнефти

Фото freepik.com

Автовладельцы получат кэшбек при оплате топлива и товаров в сети АЗС «Газпромнефть».

По статистике, с картой «Мир» на заправках совершают более 35 млн операций в месяц, и этот показатель продолжает расти. Теперь автовладельцы могут с выгодой оплачивать топливо и товары в популярной сети автозаправочных станций. Держатели национальной платежной карты могут возвращать 100 рублей при оплате топлива или совершении любых покупок на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября.

Как рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович, АЗС остается одной из самых востребованных категорий трат. «Мы хотим предоставить удобное и выгодное использование карт платежной системы и уверены, совместный проект с АЗС «Газпромнефть» станет очередным приятным бонусом для пользователей национальной платежной карты», – отметила Наталья Пейсахович.

Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы.

Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС «Газпромнефть».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Газпромнефть
азс
банковские карты
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