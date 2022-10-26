Владельцы национальной платежной карты Новосибирского региона могут вернуть часть средств на заправках Газпромнефти

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Автовладельцы получат кэшбек при оплате топлива и товаров в сети АЗС «Газпромнефть».

По статистике, с картой «Мир» на заправках совершают более 35 млн операций в месяц, и этот показатель продолжает расти. Теперь автовладельцы могут с выгодой оплачивать топливо и товары в популярной сети автозаправочных станций. Держатели национальной платежной карты могут возвращать 100 рублей при оплате топлива или совершении любых покупок на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября.

Как рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович, АЗС остается одной из самых востребованных категорий трат. «Мы хотим предоставить удобное и выгодное использование карт платежной системы и уверены, совместный проект с АЗС «Газпромнефть» станет очередным приятным бонусом для пользователей национальной платежной карты», – отметила Наталья Пейсахович.

Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы.

Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС «Газпромнефть».