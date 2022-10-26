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экономика

ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян

Фото ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян
Фото ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян

Фото pixabay.com

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, с июня по сентябрь средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16% — с 5,5 до 4,6 млн рублей. Эксперты банка объясняют такую динамику ростом спроса на вторичную недвижимость и корректировкой цен на рынке.

Сокращение среднего размера жилищного кредита ВТБ фиксирует, начиная с июня. Тогда средняя сумма сделки не превышала 5,5 млн рублей – на 2% ниже майского результата. В июле средний чек составил 4,8 млн рублей, в августе – 4,7 млн, а в сентябре достиг 4,6 млн.

Всего за последние четыре месяца, по данным банка, средний "чек" по ипотеке сократился на 16%. При этом в сентябре 2021 года его уровень составлял 3,6 млн рублей – то есть за год средний размер жилищного кредита россиян все же вырос, на 27%.

"Снижение среднего размера жилищного кредита произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости. Например, в сентябре свыше 60% ипотеки ВТБ выдавал именно на готовые объекты. Сегмент "вторички" традиционно характеризуется более либеральной ценовой политикой, что, безусловно, сказывается на сумме кредитных средств, необходимых клиентам для покупки объекта. В октябре мы фиксируем дальнейшее снижение параметра – сейчас средний «чек» колеблется уже в пределах 4,2 млн рублей. Дальнейшее развитие событий пока предсказать сложно – с учетом роста цен на базовую банковскую ипотеку, заемщики снова могут акцентировать свое внимание на госпрограммах. Но на динамику среднего чека в любом случае будет влиять и общее снижение цен на недвижимость, которое фиксируется в последнее время особенно в сегменте готового жилья", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ценовые параметры остаются на низких значениях уже на протяжении нескольких лет подряд. Таким образом, клиенты, которым необходимо в настоящее время решить квартирный вопрос, могут оформить сделку на выгодных условиях.

В целом по стране за январь-сентябрь 2022 года ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Наибольший объем продаж по итогам девяти месяцев пришелся на Московский регион, где заемщики получили ипотеку на 90 млрд рублей. На втором месте расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (65,8 млрд рублей). В топ-5 регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (35,6 млрд), Республика Татарстан (28,8 млрд) и Новосибирская область (20 млрд).

Основная доля продаж в сентябре приходилась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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