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общество

Выходной не для всех: кому оплатят рабочий день 4 ноября 2002 года

Фото Выходной не для всех: кому оплатят рабочий день 4 ноября 2002 года
Фото Выходной не для всех: кому оплатят рабочий день 4 ноября 2002 года

Freepik, authors: Evgenii Korneev, SbytovaMN, LaraBelova

Уже на следующей неделе россияне смогут хорошенько отдохнуть. Дополнительные выходные для граждан будут по случаю Дня народного единства, который в 2022 году выпадает на пятницу, а четверг станет сокращенным рабочим днем.

Дата празднования Дня народного единства приурочена к событиям смутного времени в начале 17 века. Считается, что в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством князя Минина и Кузьмы Пожарского взяли штурмом Китай-город и освободили Москву от польских интервентов. Официальным государственным праздником день 4 ноября считается с 2005 года.

Эта дата является официальным выходным. В 2022 году торжество выпадает на пятницу. Как всегда в таких случаях, россиян ждут длинные выходные. Отдыхать будем три дня – в пятницу, субботу и воскресенье с 4 по 6 ноября. Рабочий день накануне праздника – 3 ноября, будет сокращенным.

Юрист Сергей Сорокин рассказал, будет ли оплачиваться труд, если работал 4 ноября.

«Если у человека пятидневная рабочая неделя, то выход на смену 4 ноября должен быть оплачен как минимум в двойном размере. Однако при сдельной оплате труда двойной эквивалент не будет применен к результатам труда», — сказал Сорокин.

Фото Выходной не для всех: кому оплатят рабочий день 4 ноября 2002 года 2

Так, если сотруднику платят по 1000 рублей за смену в будние дни и вдобавок предусматривается оплата за каждое выполненное изделие, то за выход в День народного единства ему должны выплатить 2000 рублей. При этом оплата за выполненную работу остается в обычном размере. Если же человек работает по сменному графику и 4 ноября выпал рабочим днем, надбавок не полагается.

Ранее Сиб.фм писал о том, сколько будут отдыхать школьники на каникулах. Напомним, как россияне будут отдыхать на Новый год, а также стало известно, когда наступят неблагоприятные дни для метеозависимых.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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выплаты
День народного единства
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