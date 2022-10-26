«Взгляд хищницы»: 5 привычек одиноких женщин, которые долго не могут найти пару

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Психологи объясняют, что каждый из нас хотя бы раз испытывал чувство одиночества. В материале Сиб.фм разбираем, как такое чувство проявляется у женщин.

Если говорить о признаках одиночества, которые проявляются у девушек, то возглавит этот список стремление в любой ситуации выглядеть превосходно. Девушку, которая уделяет своей внешности очень много внимания, можно охарактеризовать, как девушку в поисках, а значит одинокую.

Следующий признак одинокой женщины — это ищущий взгляд. Такую даму всегда выдают глаза, так как будучи в поисках они имеют взгляд хищницы, которая вышла на охоту. В то же время девушка, не интересующаяся противоположным полом, смотрит на мужчин без особого интереса.

Ещё один признак – посещение мест, в которых преобладает большое количество людей, в частности, мужчин. Одинокие дамы приходят в ночные клубы ради знакомства с возможным избранником. Но такие знакомства редко перерастают во что-то серьезное.

Кроме того, одинокие дамы достаточно сильно зациклены на поиске своего избранника, что однозначно сулит им частые неудачи. Такие женщины время от времени кого-то находят, очень ценят и боятся потерять. Однако мужчинам рано или поздно становится некомфортно рядом с той, которая готова сдувать с него пылинки и выполнять практически все желания мужчины, рано или поздно она становится для него неинтересной.

Также у одиноких женщин заниженная самооценка. Они задаются вопросом, что же с ними не так. В такие минуты даже самая красивая и успешная девушка способна найти в себе массу недостатков. Самооценка начинает катастрофически понижаться.

Большинство психологов сходится во мнении, что часто причиной одиночества является собственное отчуждение. После нескольких безуспешных попыток построить свое счастье, многие начинают себя жалеть. Однако для того, чтобы повысить собственную самооценку, первое, что необходимо сделать-убрать жалость к себе. Второе-это заняться интересным делом и постараться стать в этом профессионалом. Третье-помнить о том, что, если отношения не сложились, значит еще не время.

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