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В Новосибирске мужчина с кувалдой попытался вскрыть банкомат

Фото В Новосибирске мужчина с кувалдой попытался вскрыть банкомат
Фото В Новосибирске мужчина с кувалдой попытался вскрыть банкомат

Фото: freepik.com. Автор - jcomp

В Новосибирске мужчина попытался вскрыть банкомат с помощью кувалды и монтировки.

За попытку взлома банкомата правоохранители задержали жителя Новосибирска, сообщают в региональной пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел 24 октября на улице Богдана Хмельницкого. Преступник проник в помещение, где круглосуточно работает банкомат.

Однако попытка взлома не увенчалась успехом. В течение двух минут на место прибыли росгвардейцы и задержали мужчину. Оказалось, банкомат он хотел вскрыть при помощи монтировки и кувалды. На место была вызвана полиция.

На данный момент против новосибирца возбуждено дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Заельцовском парке Новосибирска бомж ограбил прохожего на 19 тысяч рублей.

Напомним, мужчина в маске и перчатках силой забрал деньги из кассы квартирного бюро в Новосибирске.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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