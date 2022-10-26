В Новосибирске мужчина с кувалдой попытался вскрыть банкомат

Фото: freepik.com. Автор - jcomp
В Новосибирске мужчина попытался вскрыть банкомат с помощью кувалды и монтировки.
За попытку взлома банкомата правоохранители задержали жителя Новосибирска, сообщают в региональной пресс-службе Росгвардии.
Инцидент произошел 24 октября на улице Богдана Хмельницкого. Преступник проник в помещение, где круглосуточно работает банкомат.
Однако попытка взлома не увенчалась успехом. В течение двух минут на место прибыли росгвардейцы и задержали мужчину. Оказалось, банкомат он хотел вскрыть при помощи монтировки и кувалды. На место была вызвана полиция.
На данный момент против новосибирца возбуждено дело о покушении на кражу в особо крупном размере.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Заельцовском парке Новосибирска бомж ограбил прохожего на 19 тысяч рублей.
Напомним, мужчина в маске и перчатках силой забрал деньги из кассы квартирного бюро в Новосибирске.
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