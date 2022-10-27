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Конкурс на должность нового главы Бердска назначен на 21 марта 2023 года

Фото Конкурс на должность нового главы Бердска назначен на 21 марта 2023 года
Фото Конкурс на должность нового главы Бердска назначен на 21 марта 2023 года

Фото: Администрация Бердска

21 марта 2023 года в Новосибирской области депутаты рассмотрят кандидатов на должность главы Бердска.

В четверг, 27 октября, на 11-й сессии городского Совете депутатов приняли решение, что конкурс на выбор главы Бердска состоится 21 марта 2023 года.

В первую очередь депутаты почти единогласно приняли отставку по собственному желанию мэра города Евгения Шестернина (24 голоса «за», 1 голос «против»).

Выбор даты для проведения конкурса на должность главы Бердска был вторым вопросом. Датой для отбора подходящих кандидатов выбрали 21 марта 2023 года.

Подать документы для участия в конкурсе можно с 6 по 17 февраля 2023 года с 10:00 до 16:00 в доме №9 по улице Максима Горького (кабинет 34).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в октябре 2022 года мэр Бердска Шестернин назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Информацию об его переходе на новую должность опубликовали в СМИ еще в июне 2022 года, но пресс-служба мэрии назвала эту информацию домыслами. Спустя три месяца инсайд подтвердился.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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