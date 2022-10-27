Конкурс на должность нового главы Бердска назначен на 21 марта 2023 года

Фото: Администрация Бердска

21 марта 2023 года в Новосибирской области депутаты рассмотрят кандидатов на должность главы Бердска.

В четверг, 27 октября, на 11-й сессии городского Совете депутатов приняли решение, что конкурс на выбор главы Бердска состоится 21 марта 2023 года.

В первую очередь депутаты почти единогласно приняли отставку по собственному желанию мэра города Евгения Шестернина (24 голоса «за», 1 голос «против»).

Выбор даты для проведения конкурса на должность главы Бердска был вторым вопросом. Датой для отбора подходящих кандидатов выбрали 21 марта 2023 года.

Подать документы для участия в конкурсе можно с 6 по 17 февраля 2023 года с 10:00 до 16:00 в доме №9 по улице Максима Горького (кабинет 34).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в октябре 2022 года мэр Бердска Шестернин назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Информацию об его переходе на новую должность опубликовали в СМИ еще в июне 2022 года, но пресс-служба мэрии назвала эту информацию домыслами. Спустя три месяца инсайд подтвердился.