Актуальный список болезней, с которыми не могут мобилизовать: кому положена отсрочка от армии в ноябре 2022

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Студенты, многодетные отцы, журналисты, связисты, оборонщики и ещё около десяти категорий резервистов имеют право на отсрочку в ноябре 2022 года.

Разъяснения

На днях Генштаб вооружённых сил России опубликовал разъяснения и уточнения по отсрочкам во время частичной мобилизации. Напомним, что мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября. Иных распоряжений или запросов на мобилизацию граждан из числа запаса Минобороны пока не выпускало.

На букве закона

Полный список категорий граждан, имеющих право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в 2022 году, можно найти на информационно-правовом портале Гарант.ру. Документ опирается на законодательные акты:

1. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (далее – Закон № 31-ФЗ).

2. Указы Президента РФ от 21 сентября № 647 и от 24 сентября № 664, от 5 октября 2022 г. № 712.

3. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1725.

4. Приказ Минцифры России от 26 сентября 2022 г. № 712.

Категории отсрочников

Право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в 2022 году имеют следующие категории граждан РФ:

1. Забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.

2. Признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья – на срок до полугода.

3. Занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.

4. Являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетних родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их.

5. Имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

6. Женщины, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности сроком не менее 22 недель.

7. Имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

8. Граждане, матери которых кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

9. Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

10. Работники банковской сферы.

11. Работники СМИ.

12. Сотрудники организаций-операторов связи.

13. Работники сферы информационных технологий.

14. Студенты очной и очно-заочной формы обучения, получающие профильное образование впервые.

15. Работники организаций оборонно-промышленного комплекса.

На все вопросы есть официальные ответы

Напомним, что в нашей стране работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

Кроме того, в Следственном комитете РФ создали горячую линию для участников СВО, а также мобилизованных граждан и членов их семей. В ведомство можно обратиться по многоканальному телефону 8-800-100-12-60, цифра 5 в голосовом меню. Горячая линия бесплатная и работает в круглосуточном режиме. Канал связи создан в связи с большим количеством обращений для оперативного разрешения вопросов.