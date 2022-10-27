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Бывшая жительница Новосибирска пожаловалась на русофобию в Польше

Фото Бывшая жительница Новосибирска пожаловалась на русофобию в Польше
Фото Бывшая жительница Новосибирска пожаловалась на русофобию в Польше

Фото: герои публикации

Уроженка Белоруссии, жившая в Новосибирске, рассказала о жизни в Польше.

Уроженка Минска Ольга Тимченко, прожившая пять лет в Новосибирске, а ныне открывшая агентство для помощи эмигрантам в Польше, рассказала «АиФ- Новосибирск» о жизни в стране.

Тимченко жила в Новосибирске с 2006 по 2011 год, а в Польшу переехала в 2021 году. В столице Сибири женщина работала графическим дизайнером, вместе с семьей они жили во многих районах города. Причинами переезда белоруски из Новосибирска стали болезнь ее первого ребенка, которую невозможно было лечить в Новосибирске, некомфортный климат и дороговизна авиаперелетов, мешавшая путешествиям.

В мае 2021 года Тимченко открыла агентство помощи мигрантам, которое решает вопросы, связанные с визами, трудоустройством и видом на жительство. По словам женщины, главной проблемой для проживания в Польше может стать слабое знание языка и русофобия.

«Отношение к красному российскому паспорту сейчас не очень хорошее. Недавно с моей помощью переехала семейная пара из Москвы, квартиру сняли — но один раз им отказали в просмотре из-за паспорта», — объяснила Тимченко.

Женщина отмечает, что Польше гораздо меньше бюрократии, чем в странах СНГ, а чиновники «все улыбчивые» и среди них «не принято хамить».

Ранее Сиб.фм сообщал о намерении Польши взять под контроль часть Украины. Кроме того, появлялась информация о проблемах с работой карты «Мир» в Турции.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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миграция
переезд
мигранты
Польша
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