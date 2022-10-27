Четыре катастрофы 2023 года: предсказания Нострадамуса, Ванги и Мессинга заставили человечество содрогнуться

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Мир кардинально меняется – факт. Любые перемены, особенно глобальные, всегда пугают неизвестностью. В такие периоды люди обращаются к предсказателям и пророкам. Трое самых именитых из них: Нострадамус, бабушка Ванга и Вольф Мессинг предвидели нынешние планетарные трансформации ещё при своей жизни.

Уникальный грядущий год

Не успели мы адаптироваться к переменам 2022 года, как новыми, более суровыми перестановками грозит следующий 2023 год. Годом «тройки и двух двоек» называли его самые успешные пророки мира: отечественный Мессинг, болгарская баба Ванга и француз Нострадамус. Именно их предсказания могут помочь нам подготовиться к тому, что будет, либо и вовсе постараться изменить ситуацию.

Пять событий 2023 года от Ванги

1. Смещение орбиты Земли на 4-6 градусов. По словам слепой прорицательницы, это не станет тем событием, которое может привести к катастрофическим последствиям.

2. До 2023 года доживут не все люди. Предположительно речь идёт о большой смертности из-за пандемий, природных катаклизмов либо военных действий.

3. Людям будет суждено самим устранять то, что они ранее «натворили». Вероятно речь идёт об экологическом загрязнении планеты или о разрушительных военных сражениях.

4. Победа над раком.

5. «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями», цитата Ванги, не требующая комментариев.

Четыре катастрофы 2023 года от Нострадамуса

1. Длинный след искр в небе, состоящий из огня. Скорее всего, речь шла об астероиде (метеорите), удар которого о нашу планету вызовет толчки в океане, создающие землетрясения и цунами.

2. Инфляция. Ну тут всё очевидно.

3. Мировой голод. Нострадамус говорил о том, что могут быть вооруженные конфликты, заставляющие людей покидать родные города и земли.

4. Искусственный интеллект. «Созданный разум обретет самосознание и возьмет под контроль все системы», — цитата говорит сама за себя.

Три предсказания на 2023 год от Мессинга

1. Масштабные эпидемии: «Люди могут пересмотреть свое отношение к медицине. Пандемия поднимет медицину на более высокий уровень и даст новый толчок для развития науки».

2. «Ослабление позиций США в средине 21 столетия».

3. Начало кризисной полосы в 2022 и 2023 годах в России: «Проблемы могут быть от ближайших соседей, а также и от далеких стран.