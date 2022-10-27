День бабушек и дедушек 28 октября 2022: новые открытки и поздравления пожилым

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28 октября в России отметят День бабушек и дедушек, который достойно дополняет череду семейных праздников. В материале Сиб.фм публикуем душевные поздравления и открытки для любимых родственников.

Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником, желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за ту мудрость, которую вы передаёте своим детям и внукам. Живите счастливо!

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

Сегодня замечательный праздник — День бабушек и дедушек, и мы поздравляем этих очень важных и значимых для детворы людей. Как хочется, чтобы у каждого человека на Земле были эти прекрасные воспоминания о бабушкиных тёплых и ласковых руках, о её бесконечных вкусняшках, приготовленных специально для внуков, о рассказанных дедушкой увлекательных историях, об интересном и поучительном, о тепле и заботе. Живите долго, дорогие бабушки и дедушки, любите и балуйте детей — они будущее нашей планеты; пусть ваши доброта и мудрость станут залогом их счастливого детства, которое останется в душах навсегда.

Бабушки, дедушки — очень важные люди. Только они могут дать такие важные и нужные советы. Они окружают нас телом, своей заботой, согревают своими улыбками. Наши добрые, отзывчивые, самые душевные люди, всегда помните, что мы очень любим вас!

Милые наши любимые бабули и дедули поздравляем вас с Днем бабушек и дедушек! Пусть в ваших домах всегда пахнет пирожками, в воздухе летают выдуманные сказочные истории, а на пороге всегда встречают с распростертыми руками! Живите долго и счастливо, пусть дети ценят, а внуки не забывают!

Дедушка и бабушка, хранители нашего детства и замечательные учителя в сложных ситуациях жизни. Поздравляю вас с душевным праздником бабушек и дедушек и хочу пожелать молодого задора, оптимизма и крепчайшего здоровья. Пусть ваши сердца согревают нас теплом долгие годы. Желаю, чтобы вашу жизнь радовали чудесные утренние зори, ясные дни, спокойные закаты, добрые ночи и душа всегда откликалась любви, добру и красоте мира!

Дорогие наши бабушки и дедушки! Нам так приятно сегодня поздравить вас с вашим замечательным теплым праздником! Хочется пожелать, чтобы осень, что глядит из календаря, не забиралась в ваши сердца. Пусть души ваши всегда будут молодыми! Радости, солнечного настроения вам, любимые наши старшие! Спасибо за вашу мудрость и добрые наставления!

С праздником, дорогие наши, самые ласковые и самые мудрые, самые переживательные и самые родные, с днём бабушек и дедушек! Пусть внуки радуют вас своим вниманием и заботой, заставляют гордиться своими достижениями и не перестают удивлять своими талантами!

Дорогие мои, любимые, поздравляю вас с днём бабушек и дедушек! Желаю вам много долгих, добрых и светлых дней в вашей жизни, живите долго и счастливо, наполненные радостью и любовью! Спасибо вам за ваше доброе и любящее сердце, за нежность и ласковые слова, которые несёте своим внукам. За вашу отзывчивость и мудрость, за ваше наставление и чуткость. Благодарю вас от всего сердца!

Мои любимые старики, бабушки и дедушки всего мира, с праздником! Этот день столь чудесный и светлый, что улыбка сама появляется на лице. И я искренне желаю всем бабушкам и дедушкам лишь радоваться, смеяться и улыбаться сегодня. Пускай в ваших сердцах никогда не потухнет огонёк страсти, а ваши внуки и дети приносят только добрые вести. Наслаждайтесь своей жизнью, продолжайте радовать нас своей любовью и заботой, ну а я обещаю, что все ваши старания и умения навсегда отложатся у нас в памяти. С праздником!

Сегодня хочется выразить благодарность нашим любимым бабушкам и дедушкам, сказать им слова благодарности и любви. Желаем вам, наши родные, крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности и оптимизма. Не тужите понапрасну, наслаждайтесь вниманием со стороны близких и любимых людей. Пусть ваши дети и внуки как можно чаще балуют своим присутствием.

Дорогие, милые, золотые мои бабушка и дедушка! В сегодняшний день дедушек и бабушек поздравляю вас с этим прекрасным праздником и пусть все будет замечательно, прекрасно, хорошо! Желаю, чтобы у вас было крепкое сибирское здоровье, чтобы все хвори исцелились и пусть постоянно будет с вами удача!

Поздравляю с Днем бабушек и дедушек. Недаром говорят, что слаще объятий и поцелуев собственного ребенка могут быть только объятия детей твоего ребенка. Внуки — это счастье, оптимизм и бодрость души. И я искренне желаю Вам частых встреч с внуками, невероятных приключений в их компании, веселых затей, вкусных пикников, интересных увлечений и незабываемых историй. Желаю с появлением на горизонте любимых внуков чувствовать в себе огромный прилив энергии и сил, вдохновения и радости!

Поздравляем вас с Днём бабушек и дедушек! Дорогие вы наши, родные с праздником вас! Вы заслужили не только этот день, но и наше глубокое уважение, почтение и любовь. Желаем вам безмятежной спокойной жизни в достатке. Пусть вас всегда окружают родные и близкие и относятся к вам с пониманием и заботой. Живите долгой жизнью долгожителей, хвастайтесь богатырским здоровьем, получайте радость, нянчась с правнуками. Пусть каждый новый день дарит вам счастливые эмоции.

Дорогие, поздравляю с праздником! Спасибо за вашу любовь, заботу, мудрость и внимание. Желаю отличного здоровья, семейного счастья, энергии и сил. Мои хорошие, будьте всегда такими замечательными и радуйте нас своим оптимизмом. Пусть каждый день будет наполнен тёплыми взаимоотношениями, благополучием и хорошим настроением.

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Пусть внуки вносят яркие краски и весёлые эмоции в вашу жизнь, пусть сердце расцветает от поцелуев и крепких объятий любимых деток. Желаю вам здоровья и благополучия, вдохновения и сил, чтобы всегда оставаться для внуков настоящим примером красоты, доброты и щедрости.

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек! Желаю весело, активно, энергично проводить время со своими любимыми и обожаемыми внуками, желаю баловать своих озорников вкусными пирогами и добрыми сказками, увлекательными историями из прошлого и большими путешествиями, сладким вареньем и тёплыми улыбками. И будьте в ответ любимы внуками, пусть они гордятся вами и друзьям своим ставят вас в пример!

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о семейных праздниках: почему День отца отмечается в третье воскресенье октября и какого числа в ноябре День матери, а также оригинальные идеи подарков для мам.