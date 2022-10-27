Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы талантливы» прошел в Первомайском районе

Фото: Екатерина Соснина

Двадцать юных артистов с инвалидностью выступили на сцене школы №214. Ребята пели, танцевали, декламировали стихи. Одновременно с концертом в фойе актового зала проходила выставка работ ребят с ОВЗ.

Зрителей набралось больше 200 человек – учащиеся коррекционной школы №148 и училища №2 имени Героя России Юрия Наумова, в котором выпускники коррекционной школы получают рабочие профессии. Каждый номер благодарная публика встречала овациями. Артисты, чьи выступления жюри сочло лучшими, поедут на городской фестиваль «Мы талантливы».

Как рассказала специалист отдела социальной поддержки администрации Первомайского района Ольга Гребенкина, фестиваль проходит ежегодно с 2015 года. Мероприятие всегда активно поддерживают депутаты Совета депутатов города Новосибирска. В этом году депутаты горсовета Андрей Любавский и Павел Горшков помогли организаторам фестиваля приобрести дипломы, подарки и угощения для участников. Все дети получили мягкие игрушки и шары. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием с пирогами.

Андрей Любавский и Павел Горшков уже много лет тесно сотрудничают с обществом инвалидов Первомайского района, откликаясь на нужды членов организации. В этом году, например, помогли с остеклением помещения и обустройством парковки. А для учащихся коррекционной школы приобрели специальные конструкторы, помогающие ребятам развивать мелкую моторику и осваивать учебные навыки.