Городская квартира в лесопарке: в ЖК «Родина» стартовали продажи новостроек комфорт-класса в «зелёном» районе посёлка Краснообск

Фото: ООО СЗ «СДС-Финанс»

Утопающие в зелени квартиры представлены в четырёх вариантах отделки: современный фьюжн-2, скандинавский стиль-2, свой стиль светлый, свой стиль темный. Взглянуть на будущее жильё изнутри, оценить и подобрать наиболее комфортную и подходящее вам можно на сайте и при личной консультации со специалистами компании.

В локации ЖК «Родина» немало преимуществ:

удалённость от промышленных, вечно дымящих гигантов Новосибирска,

удалённость от шумных и загазованных автомагистралей,

шаговая доступность от лесопарка имени академика И.И. Синягина и Красноярского дендропарка,

внутридомовая концепция «двор без машин»,

площадки с безопасным антиударным покрытием и с местами для отдыха,

система видеонаблюдения по всему периметру комплекса,

природная среда и относительно невысокая высота домов (9 этажей).

По словам эксперта по недвижимости Сергея Николаева, на жилплощадь такого рода у людей есть спрос, и в Новосибирске наблюдается дефицит подобного строительства. Потому ЖК «Родина» можно назвать сбывшейся мечтой для тех, кто грезит жить за городом, но с полным комфортом.

Без преувеличения можно заявить, что в жилом комплексе организована богатая инфраструктура: шаговая доступность школ, детских садов, поликлиник, магазинов, кафе и парков дополнена спортивно-оздоровительным комплексом «Армада» со своим бассейном, экстрим-парком и различными секциями.

Немаловажную роль играет и транспортная доступность жилого комплекса. Буквально за 15 минут жители смогут добираться до ТРЦ «МЕГА» и «Леруа Мерлен», а путь до метро площадь Карла Маркса займет около 20 минут.

Более того, надёжность новых девятиэтажек застройщик «СДС-Финанс» гарантирует собственным производством панелей и плит по немецкой сборно-монолитной технологии.

Планировка квартир – отдельный вид удовольствия. На сайте застройщика всего в один клик можно рассмотреть планировку любой интересующей жилплощади, будь то уютная компактная студия или европейская двухкомнатная, трехкомнатная квартира. В каждой квартире есть застекленный балкон или лоджия, на кухне – отдельные вентиляционные каналы, которые гарантируют отсутствие неприятных запахов из соседних квартир. Разводка электрики, монтаж выключателей и розеток в квартире сделаны с учетом рекомендаций по расстановке мебели и бытовой техники.

Приобрести квартиру в ЖК «Родина» можно по программе семейной ипотеки со ставкой 5,7%. Ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру 39,5 м2 составит 19 100 рублей, за двухкомнатную квартиру 52 м2 – 24 500 рублей.

Кроме того, застройщик «СДС-Финанс» предоставляет несколько вариантов покупки:

программа обмена квартир Trade-in, где ваша старая квартира идёт в счёт оплаты новой,

субсидированная ипотека 1% на весь срок для квартир,

ипотека без первоначального взноса.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Программа обмена квартир Trade-in – это простой вариант для тех, кто хочет переехать в квартиру большей площади. Выбрав новую недвижимость, клиент заключает договор на квартиру с фиксированной ценой. Программа позволяет инвестировать средства от продажи старой квартиры в новый перспективный проект в центральной части города, защитив финансы от колебаний рынка. Сервис будет бесплатным для покупателя. Юридическое сопровождение компания берет на себя: все происходит в режиме «одного окна», без очередей и траты времени. Если покупатель решит оформлять ипотеку на остаток, его проконсультирует специалист.

Проще говоря, застройщик будет выкупать квартиры у своих клиентов, а вырученные деньги с продажи вашей старой квартиры пойдут в счет оплаты новой или как ощутимый первоначальный взнос для ипотеки. Выполнение всего процесса Trade-in займёт не более 7 дней.

2. Субсидированная ипотека 1% на весь срок для квартир – это всегда совместная, партнерская ставка от банка и застройщика. Поэтому недостающую разницу берет на себя строительная компания и оплачивает ее за клиента. Эта сумма выплачивается заранее и разовым платежом, чтобы впоследствии ни одна из сделок не была отменена. Взять ипотеку с господдержкой по субсидированной ставке возможно от 1% при первоначальном взносе 15% и условии страхования жизни заемщика. Застройщик компенсирует разницу в процентной ставке для банка. Стоимость увеличивается только один раз и не влияет на выгоду клиента – ведь ежемесячный платеж и итоговая переплата уменьшаются.

Для удобства можно рассчитать ипотечные платежи для нового дома ЖК Родина

ЖК Родина Площадь 1% ПВ 1К 36,2 12 500 15% 2С 39,5 13 500 15% 2К 52,4 17 300 15% 3С 67,8 19 000 20%

3. Ипотека без первоначального взноса предоставляется без залогов. ООО СЗ «СДС-Финанс» сотрудничает со многими банками, предоставляющими ипотечные кредиты. За несколько лет плодотворной работы сложились партнерские отношения, которые позволяют получать клиентам особые льготные условия для кредитования.

Компания ООО СЗ «СДС-Финанс» работает на рынке строительства недвижимости более 17 лет. За это время было возведено более 1 550 000 м² жилья. Новоселами стали около 22 000 семей. Инвестиции составили 31 млрд рублей.

Посмотреть планировку квартир, записаться на экскурсию в ЖК «Родина» можно через официальный сайт sds-finance.ru

Офисы продаж

г. Новосибирск, ул. Ленина, 1

8 (383) 319-66-20

г. Новосибирск, Ленинский район,

ул. Ясный Берег, 17, кв 1 (шоу-рум)

Ипотечная ставка 1% в рамках программы ПАО «ПСБ» предоставляется за счет субсидирования от застройщика на приобретение строящегося жилья. Минимальный первоначальный взнос от 15%, максимальная сумма кредита 6 млн. руб., максимальный срок ипотеки до 30 лет. Застройщик ООО СЗ «СДС-ФИНАНС». Подробная информация в офисе продаж или по телефону: 8(383)3196620, а также на официальном сайте sds-finance.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Застройщик: ООО СЗ «СДС-ФИНАНС».