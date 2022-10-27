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общество

Мэрия Новосибирска выделит 25 млн на помощь мобилизованным

Фото Мэрия Новосибирска выделит 25 млн на помощь мобилизованным
Фото Мэрия Новосибирска выделит 25 млн на помощь мобилизованным

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В горсовете Новосибирска рассматривают вопрос о направлении 25 млн рублей на поддержку мобилизованных.

Совет депутатов Новосибирска в первом чтении принял поправки в городской бюджет о выделении 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Сессия горсовета прошла в среду, 26 октября.

«У муниципалитета нет полномочий закупать оружие и боеприпасы. Но оказать помощь, поддержку нашим воинам, в том числе мобилизованным гражданам, мы можем. Такие полномочия муниципалитетам даны. Речь идет об аптечках, спальных мешках и других необходимых товарах. Именно на эти цели будут направлены 10 млн рублей», — заявил на заседании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник также отметил, что указанную сумму распределят из бюджета выделят за счёт удержания из выделенных денег на новогодние мероприятия: 15 миллионов направят на поддержку семей мобилизованных, а еще 10 — на обеспечение призванных всем необходимым.

Напомним, 13 сентября градоначальник подтвердил информацию об отмене новогодних салюта и концерта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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